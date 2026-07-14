Gran sorpresa: el médico del equipo de Senegal no tiene la documentación necesaria: «En realidad, él es...»

La Federación Senegalesa de Fútbol reconoció que el médico del equipo, Aderahmane Fediore, es en realidad ginecólogo. La revelación ha causado inquietud entre los jugadores.

El presidente de la federación, Abdoulaye Fall, compareció en rueda de prensa y admitió con vergüenza el error.





Los jugadores, inquietos por su estado físico al no contar con un fisioterapeuta “de verdad”, exigieron garantías. «Había que tranquilizar a los jugadores, porque la salud es lo primero», admitió Fall, quien reconoció que buscó un nuevo médico ya durante el Mundial.

La Asociación Senegalesa de Medicina Deportiva lo desmiente: asegura que Fediore posee un título en medicina y biología del deporte de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar.

Además, Fediore ha sido el médico de Senegal en los tres últimos Mundiales sin que los jugadores se quejaran de su trabajo.

Tras la eliminación (derrota 3-2 ante Bélgica), la selección debía volver a Dakar, pero al día siguiente aún estaba en Estados Unidos porque la Federación no había reservado el vuelo.

El grupo ya estaba en el aeropuerto de Seattle cuando las aerolíneas Blue Jet, Delta y United confirmaron que no había ninguna reserva. Tras varias horas de espera, jugadores y cuerpo técnico regresaron al hotel.