Sorpresa: Harry Maguire se queda fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial. Aunque Thomas Tuchel anunciará los 26 convocados el viernes, el defensa del Manchester United, de 33 años, ya confirmó que no viajará a Canadá, México ni Estados Unidos.

«Tenía confianza en aportar a mi país», declaró a talkSPORT. «Estoy conmocionado y destrozado. Les deseo lo mejor».

Esta temporada ha jugado 22 partidos en la Premier con el United y, aunque perdió la titularidad, volvió a la selección.

En marzo volvió a vestir la camiseta de Inglaterra tras 18 meses ausente. Desde su debut ha jugado 66 partidos internacionales, dos con Tuchel.

Durante un tiempo incluso portó el brazalete de capitán, lo que hace más sorpresiva su ausencia en la lista final.

Inglaterra comparte grupo con Croacia, Ghana y Panamá, y pese a ser candidata al título, deberá avanzar sin su capitán.