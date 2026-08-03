El fichaje del astro marfileño Yan Diomandé, procedente del Leipzig alemán con destino al Real Madrid, ha entrado en un oscuro túnel de complicaciones legales dos semanas después de que el conjunto blanco anunciara su interés oficial en el jugador. Y es que ha estallado una dura disputa entre dos agencias de representación que se pelean por el derecho a representarlo, lo que ha suscitado interrogantes sobre el destino de la operación y hasta qué punto este conflicto podría afectar a su culminación.

Según el diario español "Mundo Deportivo", fuentes legales cercanas a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) han zanjado la polémica, asegurando que el organismo rector del fútbol mundial no tiene competencia para intervenir en los litigios relacionados con las comisiones de las agencias de jugadores, señalando que este asunto debe resolverse directamente entre las partes implicadas y que no afectará de ninguna manera al traspaso del jugador al Real Madrid.

Las mismas fuentes aclararon que la operación se completará en cuanto el club alemán inscriba al jugador a nivel internacional, tras lo cual se ultimarán los trámites para la obtención de su licencia para jugar con el conjunto blanco, subrayando que los reglamentos de la FIFA son claros en este sentido y que todo jugador tiene derecho a ejercer su derecho al traspaso sin obstáculos.

En este contexto, las fuentes indicaron que la FIFA ya había confirmado este principio en el caso del jugador francés Lassana Diarra, y que constituye el principio rector fundamental de los reglamentos de la Federación Internacional desde hace años, lo que otorga a los jugadores una protección legal completa en caso de que surjan litigios similares.

Es más, las fuentes fueron aún más lejos, afirmando que, en caso de que el jugador decida rescindir unilateralmente su contrato con el club alemán, la FIFA le concederá de inmediato el derecho a trasladarse para jugar en la capital española, siendo la cantidad que el jugador deberá abonar al club alemán como indemnización por dicha rescisión una cuestión completamente separada de su derecho garantizado a jugar.

El origen de la crisis se remonta a un encendido desacuerdo entre Max Gradel y su empresa "Maxidel Management", que supervisó el traspaso del jugador desde el Leganés español al Leipzig hace un año, y la agencia "Roc Nation", que gestiona actualmente los asuntos de Diomandé y que también representa al astro brasileño Vinicius Junior.

Según fuentes bien informadas, la empresa "Maxidel" ha presentado una demanda ante la Federación Internacional de Fútbol, basándose en un supuesto incumplimiento de contrato, después de que el club alemán negociara con la agencia "Roc Nation" sin consultarle, lo que encendió la mecha del conflicto e introdujo la operación en un complejo torbellino legal.

Diomandé, de 23 años, es considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, tras una temporada excepcional con el Leipzig en la liga alemana, lo que lo ha convertido en un objetivo principal del Real Madrid para reforzar su línea ofensiva y compensar la marcha de algunas de sus estrellas.

Pese a las actuales complicaciones legales, la operación parece encaminada a completarse en los próximos días, especialmente con las contundentes garantías de la FIFA de que el traspaso no se verá afectado por la disputa existente entre las agencias de representación, en un asunto que se considera uno de los más candentes del actual mercado de fichajes veraniego.