El exjugador del Dortmund marcó en el minuto 72 con un espectacular disparo lejano para poner el 1-1 definitivo. Sin embargo, su celebración fue todavía más llamativa que su gol: primero se llevó las manos a las orejas delante de la afición del Estrasburgo, como si quisiera decir «¡No os oigo!». Después, Brunner hizo con una mano un gesto como si se cortara la garganta, todavía en dirección a los aficionados locales.

Antes, según contó después Brunner, desde la grada se habían escuchado fuertes silbidos e insultos.





«Hablaron de mi familia, de mi madre, de mi padre. Podía verlos», dijo el jugador de 20 años, según L'Equipe, en la zona mixta. «Después del gol, las emociones eran muy intensas, sobre todo tras un gol así. No quería faltar al respeto. Ocurrió en el calor del momento. No diría que me arrepiento, pero ese no era el mensaje que quería transmitir. Se malinterpretó. Lo que quería decir era: “Qué gol, se acabó”».

¿Se expone Paris Brunner a una sanción por el gesto? La situación no está clara

Que Brunner sea sancionado o no por su gesto dependerá de si el árbitro del partido menciona la escena en el acta. Sobre el campo, el delantero alemán salió sin consecuencias.

El AS Mónaco ocupaba el sábado por la noche el primer puesto de la clasificación con diez puntos en cuatro partidos. Tres de los seis goles del equipo monegasco esta temporada llevan la firma de Brunner, formado en el Borussia Dortmund y que en 2023 fue campeón del mundo y de Europa con la sub-17 de Alemania. Sin embargo, no logró abrirse paso en el primer equipo del BVB. En su lugar, se marchó al Mónaco en el verano de 2024. Este verano parece haber logrado por fin en el Principado el despegue deportivo. Ahora, eso sí, está generando revuelo por su celebración.