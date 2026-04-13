Gran revuelo entre bastidores: Hélène Hendriks está furiosa y se enfrenta al director de la cadena

Hay polémica en «De Oranjezondag», el programa de entrevistas de Hélène Hendriks. El domingo, SBS6 la reemplazó por Thomas van Groningen. Johan Derksen asegura que la decisión molestó a Hendriks.

En su podcast «Groeten uit Grolloo», Derksen cuenta que a Hendriks la apartaron de su propio programa sin previo aviso. «Talpa vio a Hélène como la cara perfecta para los grandes shows, ¿no? Ahora conduce un formato importante que se graba por partes. Tenía que grabar una el domingo por la noche, pero se canceló», explica.

Ella llamó al director para ofrecerse, pero este respondió: «No, eso ya lo hace Thomas van Groningen».

Esa decisión le sentó muy mal a Hendriks, según Derksen. «Hélène se enfadó bastante por eso, porque dijo: “Es mi programa”». Según él, no podía entender que se hubiera elegido precisamente a Van Groningen.

Derksen critica que Hendriks no fue lo bastante firme con la cadena. «No es lo suficientemente firme como para decirle a un tipo así: oye, espera un momento, este es mi programa».

Derksen asegura que le aconsejó llamar a De Mol para reclamar, pero Hendriks no lo hizo.

Derksen concluye que el problema va más allá: «Sobre De Mol hay muchos jefes con ego que quieren decidir».

Derksen critica la elección de Van Groningen como sustituto: «La audiencia quiere a Hélène; Van Groningen no encaja». A su juicio, Hendriks se adapta mejor al tono de De Oranjezondag.

Tampoco ahorra críticas a Van Groningen: «Thomas se cree sus propias palabras, hace chistes y habla sin parar; sus preguntas son más largas que las respuestas de los invitados». Advierte que, con tanta exposición en la cadena, debe cuidar no pasarse de la raya.