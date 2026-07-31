La afición del Al-Ahli saudí ha iniciado una amplia campaña para exigir la contratación del entrenador alemán Sebastian Hoeneß, director técnico del Stuttgart, tras la sorpresiva renuncia de su compatriota Matthias Jaissle al frente del "Raqi".

La renuncia de Jaissle llegó en un momento sumamente delicado, antes del inicio de la nueva temporada, lo que sitúa a la directiva del Al-Ahli ante un gran reto: contratar a un nuevo director técnico en un corto periodo de tiempo.

A través de las redes sociales, los seguidores del Al-Ahli lanzaron el hashtag "#Hoeneß_una_exigencia_ahlawí", pidiendo a la directiva del club que actúe para fichar al entrenador del Stuttgart, quien goza de una gran reputación tras los éxitos que ha cosechado en la Bundesliga durante las últimas temporadas.

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El deseo de la afición se sustenta también en la relación previa entre Hoeneß y Jaissle, pues este último llegó a ser su asistente en el equipo sub-16 del Leipzig, antes de comenzar la carrera como entrenador que más tarde lo llevó a dirigir al Al-Ahli saudí.

La afición del "Raqi" considera que Hoeneß posee la personalidad y el estilo adecuados para dar continuidad al proyecto deportivo que inició Jaissle, sobre todo porque apuesta por un fútbol ofensivo y moderno que encaja con la identidad del equipo y las aspiraciones de sus aficionados.

Hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de la directiva del Al-Ahli sobre la identidad del nuevo entrenador, mientras las peticiones de la afición aumentan rápidamente para zanjar el asunto antes del inicio de la temporada, con el fin de que el equipo no se vea afectado por la etapa de vacío técnico.