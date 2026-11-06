Gran reconocimiento para Jobe Bellingham: la estrella del BVB vive algo inédito en su carrera

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Jobe Bellingham ha sido convocado por primera vez en su carrera con la selección absoluta de Inglaterra. Thomas Tuchel premió así la clara mejora de rendimiento del inglés en el BVB.

En Dortmund, Bellingham se ha vuelto definitivamente imprescindible en el centro del campo desde el inicio de la temporada y últimamente ha mostrado un gran nivel junto a Joey Veerman, mientras que Felix Nmecha, por ejemplo, ha firmado actuaciones más bien flojas.

Bellingham firmó recientemente su mejor partido hasta la fecha con la camiseta de los aurinegros en el duelo destacado contra el FC Bayern, en el que estuvo muy activo y generó peligro en ataque en varias ocasiones (nota de SPOX: 2).

«Físicamente está a un nivel realmente altísimo. Y eso se nota», elogió después el director deportivo Ole Book. «Puede competir perfectamente, también puede ir entrando en los partidos. Y sigue teniendo energía para jugar con precisión incluso cuando el partido se alarga un poco». «En las primeras jugadas, todos los jugadores de este nivel pueden hacerlo. Pero él puede correr mucho durante todo el partido y, aun así, jugar al fútbol con precisión», añadió el directivo de 40 años. Bellingham es un jugador «para los grandes escenarios». El joven lo demostró contra el FC Bayern.

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Tuchel mantiene su línea dura con las estrellas de Inglaterra

La recompensa por la clara mejora de rendimiento de Bellingham respecto a su primera temporada en Dortmund: viajará por primera vez con los Three Lions junto a su hermano Jude. Hasta ahora, Jobe solo había jugado con la sub-21.

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«Tiene la oportunidad de incorporarse y dejar su huella en la selección absoluta. Ya ha disputado muchos partidos y está en buena forma en Dortmund. Por eso merece estar con nosotros. Es una gran historia que los dos hermanos estén convocados», explicó Tuchel sobre la convocatoria del jugador de 21 años para los partidos de la Liga de Naciones contra Croacia (12 de noviembre) y España, campeona del mundo (15 de noviembre).

Además de convocar a Bellingham, Tuchel mantuvo su línea dura, que tampoco hace excepciones con los nombres más destacados. Phil Foden, del Manchester City, y Cole Palmer vuelven a quedarse fuera de la lista de Tuchel. Trent Alexander-Arnold, cuya exclusión del Mundial provocó un intenso debate en Inglaterra, vuelve, por su parte, a estar convocado.

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La lista la encabeza Kane, estrella del Bayern, que está a punto de alcanzar un récord especial. Actualmente, Kane suma 125 partidos con la selección, los mismos que el exportero Peter Shilton, y podría convertirse ya en noviembre en el único poseedor del récord. «Sus logros son increíbles», dijo Tuchel sobre Kane: «Gana merecidamente el Balón de Oro y, en su próximo partido con Inglaterra, se convertirá en el jugador con más internacionalidades, con 126. Eso demuestra su profesionalidad y su actitud».