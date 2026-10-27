Gran preocupación por Kompany: «Esto es serio. Mi mujer es médica y me ha dicho que...»

Vincent Kompany tardará todavía semanas en volver al banquillo del Bayern Múnich, según informa el reconocido periodista alemán Marcel Reif. El entrenador belga se desplomó el viernes en las instalaciones de entrenamiento del club y sigue en el hospital.

El pasado viernes, Kompany se desplomó mientras presenciaba una sesión de entrenamiento del equipo sub-23 del Bayern Múnich. Incluso llegó un helicóptero de emergencias al campo, aunque después resultó que no era necesario.

El exjugador de, entre otros equipos, el Manchester City fue trasladado en ambulancia al hospital, donde aún permanece. Según los medios alemanes, Kompany padece una infección vírica.

Reif sostiene que la recuperación de Kompany podría durar meses, no semanas. «No se trata de un simple resfriado leve. Es un asunto serio. Mi mujer es médica y me lo ha dicho. Así que dejemos de especular. Incluso un resfriado común suele afectar al músculo cardíaco. Es un asunto serio», afirmó.

En Sport BILD, Reif añadió que espera no ver a Kompany durante un tiempo. «No quiero verlo por un tiempo, ni saber nada de él ni nada por el estilo. Que se recupere con toda tranquilidad, eso es lo que importa. Todo lo demás es secundario. El Bayern saldrá adelante. Lo mucho más importante es que él se recupere por completo», concluyó.

Harry Kane también mandó ánimos a su entrenador el lunes por la noche. El inglés ganó el Balón de Oro y deseó a Kompany mucha fuerza en su discurso.

El Bayern ocupa actualmente el primer puesto de la Bundesliga. El club tiene los mismos puntos que el Borussia Dortmund. Ambos equipos se enfrentarán el sábado por la noche.