La lesión de espalda de Daley Blind tiene que ver con un nervio y viene de hace mucho tiempo, según se revela en el pódcast de Kale y Kokkie, en el que Hedwiges Maduro fue el invitado.

Blind regresó el pasado verano al Ajax por segunda vez para iniciar su tercera etapa en Ámsterdam. Llegó tras Míchel, a quien conocía de su etapa en el Girona.

Blind comenzó con fuerza su tercera etapa y en los entrenamientos marcó de inmediato las pautas. Poco después sufrió una lesión de espalda, por la que ya lleva varias semanas fuera de combate.

No está claro cuándo podrá volver Blind a los terrenos de juego. Según Kale, Kokkie y Maduro, es un problema que el central arrastra desde hace más tiempo.

«Esa lesión de espalda de Blind es algo que viene de mucho más atrás. No es algo de las últimas semanas», reveló Kale.

«Tiene que ver con un nervio», sabe Maduro. «Eso siempre es complicado. Berghuis tuvo exactamente lo mismo la temporada pasada. Estuvo de baja durante mucho tiempo», añadió el exjugador del Ajax.

Blind disputó un total de 337 partidos con la camiseta del Ajax. Fue siete veces campeón de los Países Bajos y conquistó en dos ocasiones la Copa KNVB.