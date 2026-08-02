Crecen los temores en los pasillos de la Real Federación Española de Fútbol ante la posibilidad de perder la sede del partido final del Mundial 2030 en favor de Marruecos, a la luz de la estrecha relación que une al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, Gianni Infantino, con el Reino de Marruecos, algo que podría decantar la pugna soterrada entre Madrid y Rabat por albergar el acontecimiento futbolístico más importante del torneo.

El periodista Antón Meana reveló, en declaraciones al programa español "El Larguero", la existencia de dudas reales por primera vez dentro de la federación española sobre el lugar donde se disputará la final del Mundial.

Y afirmó: "Siempre habían sido optimistas, pero ahora hay temores por la relación entre Marruecos y la FIFA. Hay una serie de movimientos en Rabat que provocan el malestar de los responsables en Las Rozas (sede de la federación española), y las actuaciones de Infantino generan inquietud".

Estos temores llegan apenas dos semanas después de la conclusión del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, donde la selección española se coronó campeona por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina por 1-0 en el estadio MetLife de Nueva York el pasado 19 de julio, con un gol que marcó Ferran Torres en el minuto 106.

Infantino y el sesgo marroquí

La decisión final sobre el lugar donde se disputará el partido final es competencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien podría ser reelegido en marzo de 2027 para un mandato que se extendería hasta el año 2031, lo que le otorga plena autoridad para resolver este espinoso asunto.

Lo que resulta inquietante dentro de la federación española es que Infantino visitó Marruecos en 4 ocasiones durante los dos últimos años, mientras que no ha pisado suelo español desde que Luis Rubiales asumió la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, algo que refleja una tendencia clara hacia el fortalecimiento de las relaciones con el Reino de Marruecos.

La ceremonia de investidura del próximo presidente de la FIFA se celebrará en Rabat en marzo de 2027, algo que refuerza las opciones de Marruecos de obtener el honor de albergar la final, especialmente a la luz de la estrecha relación entre Infantino y los responsables marroquíes.

La disputa entre la FIFA y la UEFA debilita la posición española

El expediente de España atraviesa actualmente una aguda disputa entre la FIFA y la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas, la UEFA, algo que debilita en gran medida las opciones de Madrid de ganar la sede del partido final, pese a que los expertos de la FIFA aseguran que el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española, es el lugar idóneo para albergar este acontecimiento futbolístico, el más importante.

Y Meana añadió: "Con todo, no se plantean retirar la candidatura de España para albergar el Mundial si finalmente Marruecos se queda con la final, pues siguen trabajando para garantizar que se celebre en España. La Real Federación Española dice que el Mundial es algo de suma importancia, y que España albergará la mayoría de los partidos".