Gran preocupación en la selección inglesa: un jugador titular se lesiona y no podrá jugar

Reece James se ha lesionado con la selección inglesa, según The Guardian. El defensa se perderá al menos dos partidos de los Tres Leones en este Mundial.

Sufrió una lesión leve en el isquiotibial durante un entrenamiento y estará de baja unos siete días.

Su ausencia complica al seleccionador Thomas Tuchel, que ya contó con él en los dos primeros partidos de grupo ante Croacia (4-2) y Ghana (0-0).

La baja de James complica aún más las cosas a Tuchel, que ya había perdido al lateral derecho Toni Livramento. Ahora solo queda Travoh Chalobah en la convocatoria.

Se perderá el último duelo de grupo ante Panamá y, si Inglaterra termina primera, también el choque de octavos contra Senegal.