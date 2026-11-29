Compartir Sigue a GOAL en Google

El centro de partidos de la Premier League ha emitido un comunicado oficial para aclarar por qué no se señaló penalti tras la evidente mano de Viktor Gyökeres en el tiempo añadido del empate 2-2 entre el Arsenal y el Manchester City.

Anuncios

La acción se produjo en el tiempo añadido, cuando el Manchester City botó un córner. Josko Gvardiol se elevó y remató de cabeza, y el balón impactó en las manos de Viktor Gyökeres dentro del área, por lo que los jugadores del conjunto celeste reclamaron penalti, sobre todo porque el delantero había frenado un balón que se dirigía a la portería.

El VAR intervino para revisar la jugada y el árbitro se comunicó con la sala del VAR para comprobar si había infracción, pero la decisión final fue dejar seguir el juego y no señalar penalti, después de que los colegiados consideraran que el brazo de Gyökeres estaba en una posición natural mientras intentaba controlar el balón.

El centro de partidos de la Premier League no perdió el tiempo en defender la decisión y escribió en un comunicado: «Se comprobó la decisión del árbitro de no conceder penalti al Manchester City por una posible mano de Gyökeres, y fue confirmada por el videoarbitraje (VAR)».

Además, se publicó una transcripción de la conversación entre el árbitro y su asistente de vídeo (VAR).

Anuncios Anuncios

El árbitro John Brooks dijo: «Puede que el balón le haya dado en la mano. No creo que sea intencionada», a lo que el árbitro asistente de vídeo, Darren England, respondió: «Es la mano izquierda, la mano izquierda, está recogida hacia dentro».

Related Topics

Sin embargo, esa explicación no convenció a muchas figuras destacadas. Ian Wright, exjugador del Arsenal, se preguntó: «¿Acaso vieron la mano derecha?».

Brooks tuvo una tarea complicada durante todo el partido, ya que Jurriën Timber se libró de forma polémica de la tarjeta roja tras las acusaciones de que había tirado del pelo a Jérémy Doku.

Anuncios

Pero la acción de la mano resultó ser la más determinante, ya que el Arsenal logró mantener el empate después de haber ido dos veces por detrás en el marcador en el Emirates Stadium.

Emocionante empate entre el Arsenal y el Manchester City

El duelo entre el Arsenal y el Manchester City terminó con empate (2-2) en el Emirates Stadium el domingo por la tarde, en la duodécima jornada de la Premier League, en un partido con cuatro goles y emocionantes vaivenes que dejó a ambos equipos con un solo punto en la carrera por el título.

Anuncios

El encuentro arrancó con un ritmo intenso por parte de los dos equipos, que se repartieron el control del juego durante la primera parte, aunque las ocasiones del Manchester City fueron más peligrosas sobre la portería local, antes de que cada equipo marcara un gol y el primer tiempo terminara 1-1.

Erling Haaland abrió el marcador para el Manchester City en el minuto 34, tras recibir dentro del área un centro raso de Josko Gvardiol, controlar el balón y batir a David Raya.

Anuncios

El Arsenal no tardó en responder: Kai Havertz firmó el empate en el minuto 40, después de que Christos Tzolis enviara un centro al área que Mikel Merino prolongó de cabeza para el delantero alemán, que la mandó a la red y devolvió el partido al punto de partida.

Al inicio de la segunda parte, el Manchester City volvió a mostrarse peligroso rápidamente y recuperó la ventaja en el minuto 48 por medio de Enzo Fernández, en una jugada que nació de una gran acción individual de la estrella marroquí Ayoub Bouaddi, que le robó el balón a Martin Ødegaard en el centro del campo, avanzó regateando a Noni Madueke y envió un pase preciso a su compañero argentino, que batió a Raya.

Anuncios

El Arsenal siguió presionando a la defensa del Manchester City y amenazó en varias ocasiones la portería de Gianluigi Donnarumma, aprovechando el repliegue del equipo visitante, hasta que en el minuto 83 Jurriën Timber marcó el gol del empate para el Arsenal.