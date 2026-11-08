Gran polémica: el Clásico pone a Al Bulayhi en un aprieto antes de su duelo con Salem Al Dawsari

La fijación de la fecha del clásico entre Al Ahli y Al Nassr ha generado un estado de polémica, después de colocar a Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli y uno de los principales candidatos al premio de mejor jugador de Asia 2026, ante un calendario apretado en el que apenas unas pocas horas separan su compromiso continental de su esperado enfrentamiento, en un momento que podría imponer un desafío adicional al jugador.

Las miradas se dirigen hacia la capital malasia, Kuala Lumpur, el jueves 19 de noviembre, donde se celebra la gala de premios de la Confederación Asiática de Fútbol, que presencia la competencia de Al Buraikan por el galardón individual más destacado del continente, junto a Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal y de la selección saudí, y el iraní Alireza Beiranvand.

Pero la paradoja es que Al Buraikan deberá regresar rápidamente al reino, ya que el Al Ahli se prepara para enfrentar al Al Nassr el viernes 20 de noviembre, en el clásico aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn, es decir, menos de 24 horas después de la gala de premios, lo que ha suscitado interrogantes sobre la idoneidad de este momento.

Lee también: Exclusiva para Kooora: el Al Nassr le corta el paso al Barcelona en lo relativo a João Félix

La sensibilidad de la situación aumenta con la presencia de Salem Al Dawsari en la lista de aspirantes al premio, pues la competencia entre las dos estrellas saudíes tiene una importancia especial, en vista de que ambos buscan cosechar el reconocimiento continental, mientras que Al Buraikan se encuentra ante dos compromisos consecutivos, el primero en Kuala Lumpur y el segundo con la camiseta del Al Ahli ante el Al Nassr.

Y las preguntas no se detienen únicamente en la posibilidad de que el jugador asista a la gala, sino que se extienden a la fecha de su regreso desde Malasia y al tiempo del que dispondrá para descansar y prepararse antes del clásico, especialmente porque el viaje internacional y el escaso margen de tiempo podrían afectar a su disponibilidad para el partido.

Y entre la ambición de Al Buraikan de competir por el premio de mejor jugador de Asia y la necesidad del Al Ahli de sus servicios en el enfrentamiento ante el Al Nassr, el calendario de partidos genera polémica sobre hasta qué punto se tienen en cuenta los compromisos de los jugadores con las citas continentales, sobre todo cuando se trata de un enfrentamiento de la magnitud y la convocatoria de público de un clásico.