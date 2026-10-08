Hiroki Ito aprovechó el reciente parón de selecciones como una agradable bocanada de aire fresco. El defensa de 27 años jugó los cuatro partidos de la selección japonesa y en tres de ellos fue incluso titular. En un minitorneo por invitación llamado Kirin Cup, transformó su lanzamiento en la tanda de penaltis de la semifinal ante Ecuador. También disputó completo el posterior triunfo en la final frente a Nueva Zelanda. En total, Ito sumó 288 minutos de juego.

En comparación, este es su balance tras siete partidos oficiales con el Bayern de Múnich: diez minutos, entrando como suplente en la Champions League durante la victoria por 5-0 ante el FK Bodö/Glimt, cuando el encuentro ya estaba decidido desde hacía rato. En el lateral izquierdo, el técnico Vincent Kompany confía alternativamente en el renacido Alphonso Davies, el fichaje Nathaniel Brown o Josip Stanisic. En el centro de la defensa se alternan Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Min-Jae Kim. Parece que Kompany ya no tiene sitio para Ito.

Junto a Sacha Boey, candidato a salir y aún sin debutar, Ito es uno de los dos únicos jugadores de campo experimentados del corto plantel muniqués que, hasta ahora, han quedado prácticamente excluidos de la amplia rotación permanente de Kompany. Ya son 18 los futbolistas que han recibido al menos 166 minutos de juego. Serge Gnabry debería unirse pronto a ese selecto grupo. El jugador de 31 años había celebrado su regreso poco antes del parón de selecciones y recientemente ya había jugado tres veces con el equipo de la DFB.

¿Cómo fueron las dos primeras temporadas de Hiroki Ito en el Bayern?

Ito fichó por el Bayern en 2024 procedente del VfB Stuttgart por la cláusula de rescisión fijada en 23,5 millones de euros. A causa de dos fracturas de metatarso, estuvo inicialmente de baja casi un año y medio, con una breve interrupción. El pasado noviembre regresó por fin y la dirección deportiva celebró de forma unánime en su vuelta un "fichaje interno".

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En el resto de la temporada, Ito también tuvo minutos con regularidad (23 partidos oficiales) y se consolidó como un fiable jugador de rotación. A veces en el lateral izquierdo de una línea de cuatro, otras veces por dentro. En la fase final de una Bundesliga ya decidida, Ito fue prácticamente fijo: pudo ser titular en cinco de los últimos seis partidos. En la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart, al menos entró como suplente.

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Hiroki Ito podría dejar el Bayern en invierno

En verano, el club muniqués incorporó desde el Eintracht Frankfurt a un nuevo lateral izquierdo polivalente, Nathaniel Brown, por 50 millones de euros, pero también dejó salir a Raphael Guerreiro. El futuro de Ito en el Bayern ya estaba entonces en duda pese a tener contrato hasta 2028, aunque los dirigentes muniqueses se pronunciaron de forma contradictoria.

El director deportivo Max Eberl se mostró abierto a finales de julio a una venta de Ito: "Si Hiroki llegara a plantearse una salida porque él mismo nota que va a ser difícil, entonces nos ocuparemos de ello". En un principio nada apuntaba a eso; además, participó en cinco de los seis amistosos de la pretemporada y, en el ensayo general ante el 1. FC Heidenheim, fue incluso el único jugador de campo muniqués que disputó los 90 minutos.

Poco antes del final del mercado de fichajes, Ito fue relacionado de repente con un traspaso al Ajax de Ámsterdam, pero este no se concretó. El director Christoph Freund declaró entonces a Bild: "Nunca fue nuestra gran intención desprendernos de Hiroki. Es un jugador importante que ahora además vuelve a estar realmente en forma tras un periodo prolongado".

Sin embargo, ahora mismo Ito está realmente tan lejos de ser "importante" en el equipo de Kompany como Japón de Múnich. Su situación probablemente solo cambiaría con la baja de uno o varios rivales. De lo contrario, el Bayern tratará intensamente de vender a Ito en invierno.