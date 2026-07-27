Según informa kicker en su último reporte, el cotizado delantero se «inclina» por un cambio al BVB. Además, el Borussia ya sería consciente de la postura de El Mala, por lo que los de Dortmund no sienten ahora mismo ninguna presión para actuar en este pulso.

Poco después, Bild fue un paso más allá e informó también de que El Mala había dejado claro en un intercambio con el BVB que puede imaginarse bien un cambio a Dortmund. Según esa información, el internacional sub-21 solo estaría esperando ya el acuerdo entre los dos clubes para poder firmar un contrato de cinco años, hasta 2031, con los aurinegros. «El optimismo en el BVB es grande de que el acuerdo se cerrará en los próximos días», señala el reporte.

En los últimos días se dijo en varias ocasiones que el BVB había presentado una primera oferta en Colonia, pero esta estaba muy por debajo del paquete total de 50 millones de euros supuestamente exigido.

La oferta y la forma de proceder del Dortmund incluso habrían provocado un gran enfado en el Effzeh, según Geissblog. Según el reporte el club se mostró «en desacuerdo con la manera en que los de Dortmund habrían intentado influir en el jugador para hacer más probable un traspaso», dice textualmente. Como consecuencia, en el Geißbockheim se acordó internamente romper de inmediato cualquier negociación con el Borussia.

Sky informó de un paquete con una cantidad fija de 26 millones de euros, además de hasta 16 millones de euros en bonus. Sin embargo, solo la mitad de esa cifra habría sido realmente alcanzable. Así, las supuestas condiciones por parte del BVB eran que El Mala fuera elegido jugador de la temporada y máximo goleador. También una nominación al Balón de Oro debía reportarle millones al Effzeh.

BILD escribió sobre 34 millones de euros fijos más seis millones de euros en bonus. Según informaciones de kicker, la oferta también habría incluido una suma fija de más de 30 millones de euros, pero el paquete total seguía sin moverse en el rango de la cantidad deseada por el Colonia. El director deportivo del BVB, Ole Book, habló el fin de semana, en el marco de la derrota en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf (1-2), de una «avalancha de informaciones falsas».

«Todas las opciones sobre la mesa»: ¿hacia dónde apunta El Mala?

Aunque el BVB y Book se muestran relajados y confiados, ni mucho menos está garantizado que los aurinegros se lleven el visto bueno. La AS Roma estaría dispuesta a gastar bastante más de 40 millones de euros por el extremo izquierdo. En cambio, desde la Bundesliga amenaza menos peligro. A RB Leipzig se le atribuyó interés, pero el rival tampoco estaría dispuesto a cumplir las actuales condiciones económicas.

Mientras tanto, para El Mala, según kicker «todavía están todas las opciones sobre la mesa». El joven también puede seguir imaginándose una permanencia en Colonia. El director deportivo Thomas Kessler ya había dejado claro hace semanas que el jugador de 19 años también jugará para los de la ciudad de la catedral la próxima temporada. En el inicio de los entrenamientos, Kessler dijo que sí había habido una que otra oferta, «pero no ha llevado al traspaso. Por eso estoy firmemente convencido de que jugará para el FC esta temporada».

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El traspaso récord de El Mala se cayó hace pocas semanas

Desde hace meses se especula con el futuro de El Mala, aunque el diestro tiene contrato en Colonia hasta 2030. El FC ya habría aceptado al inicio del verano de fichajes una oferta del Brentford FC, pero el propio El Mala rechazó el traspaso.

La revelación disputó los 34 partidos de la pasada temporada de la Bundesliga y firmó 13 goles y cinco asistencias. Pese a su fuerte temporada de debut en la máxima categoría alemana, el exseleccionador Julian Nagelsmann renunció a convocarlo para el Mundial.







