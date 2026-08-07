La directiva del FC Barcelona se encamina a asegurar el futuro de su equipo femenino mediante la negociación para renovar los contratos de tres de sus pilares fundamentales, cuyos vínculos con el club expiran en el verano de 2027.

La lista de prioridades incluye a la creadora de juego Patri Guijarro, a la aguda delantera Ewa Pajor, además de la destacada lateral Esmee Brugts.

Asimismo, la dirección catalana estudia seriamente la posibilidad de extender el contrato de la veterana defensa Irene Paredes, siempre que continúe ofreciendo el alto nivel al que tiene acostumbrado a todos.

Estos movimientos se enmarcan en la estrategia del club para preservar la cohesión de su plantilla, especialmente tras la sonada salida de tres de sus más destacadas estrellas durante el último periodo de fichajes: Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle.

Pese a estas pérdidas, los responsables muestran una gran confianza en poseer una de las plantillas más potentes del panorama europeo.

Y ante la desorbitada inflación que atraviesa el mercado de fichajes, el Blaugrana no descarta llevar a cabo operaciones excepcionales, tal y como demostró con la reciente incorporación de la estrella brasileña Kerolin Nicoli.

No obstante, la filosofía del club se fundamenta en combinar la experiencia con la juventud, mediante la inversión en talentos emergentes para garantizar una cobertura integral de todas las líneas del equipo.

En cuanto al estado físico de la estrella del centro del campo Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en tres ocasiones, el club se niega a desvelar una fecha concreta para su regreso al terreno de juego, subrayando que el objetivo supremo consiste en que llegue al periodo decisivo de la temporada en un estado físico óptimo.

Por otro lado, el Barcelona no ha cerrado la puerta a la posibilidad de fichar a una sustituta de Ona Batlle en el mercado de fichajes, pese a estar tranquilo por la notable evolución que muestra la joven promesa Aïcha Camara.