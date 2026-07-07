Gran misterio en el Mundial en torno a Lamine Yamal: «La pesadilla se repite»

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane brillan en este Mundial. Pero Lamine Yamal, pese al buen nivel de España, aún no convence.

Los medios españoles ya muestran preocupación: en la victoria 0-1 sobre Portugal, Nuno Mendes lo neutralizó y, aunque el lateral se lesionó, Yamal no mejoró.

«La pesadilla se repite», titula AS, recordando un duelo anterior en la Liga de Campeones donde también quedó mal parado.

«El jugador más decisivo del equipo se enfrentó a su rival más complicado. Frente al impresionante Nuno Mendes, el delantero de Mataró se vio relegado a un nivel en el que apenas pudo destacar. Su duelo con el mejor lateral izquierdo del mundo fue uno para olvidar rápidamente», escribe el periódico español El País.

«En realidad, Yamal solo logró zafarse del control de Mendes mediante jugadas combinadas. Sin embargo, en general no consiguió hacer tambalear de verdad a la defensa portuguesa, liderada por Rúben Dias. Ni siquiera cuando Mendes tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión».

Pese a todo, en España confían en que recupere pronto su mejor nivel, pues se acerca la fase decisiva: en cuartos les aguarda Bélgica y, en semis, Francia o Marruecos.

Para la prensa española, el bajo rendimiento de Yamal es un «misterio», aunque su preparación, afectada por una lesión muscular que le hizo perderse el debut, no fue la ideal.