«Gran interés por Bradley Barcola: varios clubes europeos de primer nivel compiten por su fichaje»

El delantero francés Bradley Barcola, de 23 años, podría dejar el París Saint-Germain este verano. Según Sky Sports Alemania, varios grandes clubes europeos están interesados en él.

Según Sky Sports, podría recalar en la Premier League, donde Arsenal y Liverpool lo siguen, o en el FC Barcelona.

Esta temporada no tiene un puesto fijo en el once del PSG, ya que suele salir desde el banquillo o ser sustituido pronto debido a la feroz competencia, lo que podría motivar su salida.

También se menciona a Alemania como destino, pues el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, habría explorado su fichaje en los últimos días.





Llegó en 2023 procedente del Lyon por 45 millones de euros y su cláusula de rescisión asciende a 70 millones.

En París ha conquistado dos Ligas, una Copa y la Liga de Campeones, donde dio una asistencia en la final ganada 5-0 al Inter.

Por lo tanto, el futuro de Barcola sigue siendo incierto. Lo que sí es seguro es que el 30 de mayo el PSG disputará la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Para Barcola, ese podría ser su último partido con la camiseta del PSG.