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Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
Jeroen van Poppel
Traducido por

Gran inquietud justo antes de un partido de la Keuken Kampioen Divisie: el servicio de desactivación de explosivos registra el estadio

FC Dordrecht vs NAC Breda
FC Dordrecht
NAC Breda
Eerste Divisie

El partido entre el FC Dordrecht y el NAC Breda se disputará este viernes por la noche en un clima de gran tensión. La policía desplegó un amplio dispositivo en el M-Scores Stadion horas antes del inicio e incluso recurrió al Servicio de Desactivación de Explosivos de Defensa (EOD).

La policía descubrió el viernes material pirotécnico en la grada visitante del M-Scores Stadion. Entonces se avisó al Servicio de Desactivación de Explosivos de Defensa (EOD), que determinó que se trataba de bombas de humo. Los explosivos fueron asegurados y retirados.

Tras el hallazgo, la policía registró minuciosamente el estadio con la ayuda de perros rastreadores. También se descubrió que habían robado el punto central del campo del estadio, situado en la Krommedijk, en Dordrecht.

A lo largo de la tarde del viernes, el recinto volvió a quedar a disposición del club y pudieron reanudarse los preparativos para el partido. Por el momento, no hay detenidos en relación con los incidentes.

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Además de las bombas de humo halladas, también se había sustraído el punto central del terreno de juego. Según el Algemeen Dagblad, se sospecha que aficionados del NAC Breda podrían estar implicados en lo ocurrido.

Según el periódico, podría tratarse de una represalia por unos hechos ocurridos en abril de 2024. Entonces, aficionados del FC Dordrecht pintarrajearon el local de los aficionados del NAC Breda, tras lo cual el alcalde Paul Depla decidió que los seguidores del club de Breda no serían bienvenidos en el partido de Dordrecht.

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