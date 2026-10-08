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imago-sport-1083582236.jpgSports Press Photo
Bart DHanis
Traducido por

Gran inquietud en el Real Madrid: Mourinho está furioso con Mbappé; el ambiente es muy tenso

Real Madrid

Sigue habiendo lío en el Real Madrid, según informa la emisora de radio Cadena SER. El ambiente sigue siendo tan gélido como hace cinco meses.

Kylian Mbappé tiene una gran parte de responsabilidad en la inquietud que reina actualmente en el Real Madrid. La superestrella francesa está lesionada en estos momentos, pero fue vista montando en bicicleta por los Alpes junto a su novia Ester Expósito.

José Mourinho le ha echado una buena bronca a Mbappé a su regreso a Madrid. El técnico portugués está furioso por la excursión en bicicleta de su delantero.

El mes pasado ya despotricó diciendo que «un jugador del Real Madrid siempre es un jugador del Real Madrid, incluso cuando está libre». Mourinho subrayó por ello que esquiar e ir en bicicleta «no está bien visto».

Además, el ambiente en el vestuario del Real Madrid sigue siendo gélido. Ni siquiera Mourinho ha podido cambiar eso.

Según el periodista Anton Meana, recientemente incluso volvió a producirse un enfrentamiento físico entre dos jugadores no identificados.

La pasada temporada, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde llegaron a las manos. Este último incluso tuvo que perderse algunos partidos del Real Madrid.

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