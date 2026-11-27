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El caso de Jamal Musiala sigue planeando sobre el Bayern de Múnich.

Las declaraciones del miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge sobre Jamal Musiala no habrían sentado bien en el Bayern de Múnich.

Según informa Bild, fuentes del club señalan que incluso compañeros de la cúpula directiva creen que el dirigente de 71 años se excedió. Dentro del Bayern habría «gran incomprensión» por la dureza de las palabras de Rummenigge.

Incluso se habría dicho que sus palabras eran «perjudiciales para el club». Además, en el Bayern temen que las declaraciones de Rummenigge puedan afectar al valor de mercado del maltrecho jugador de 23 años.

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El expresidente del consejo de administración del club más laureado de Alemania había expresado el pasado viernes, con motivo del empate 1-1 ante el 1. FC Colonia, serias dudas de que Musiala pueda volver algún día al nivel que mostró antes de la grave lesión en la pierna que sufrió en el verano de 2025 y del trastorno de ausencias que le diagnosticaron.

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Rummenigge relacionó después esas dudas con la gigantesca renovación de contrato que Musiala firmó en febrero de 2025 y que debería reportarle un salario base de 25 millones de euros anuales.

«Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que será difícil volver al nivel que tantas veces mostró aquí, en este estadio», dijo Rummenigge. Por eso habría que «hablar con el jugador, con la familia y, sobre todo, con la agencia, porque entonces esas cifras, con todos los respetos, ya no son asumibles».

Getty Images

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Joshua Kimmich critica duramente a los dirigentes del Bayern de Múnich

Después de que el caso se agravara en los últimos días y varios medios revelaran detalles delicados sobre la tensa relación entre la dirección deportiva, los pesos pesados del club Rummenigge y Hoeneß y la agencia de representación de Musiala, el club más laureado de Alemania trató de rebajar la tensión antes del partido de la Champions League que perdió en Lille.

En un comunicado oficial , el club disipó, por ejemplo, la sospecha que persistía de que Musiala y sus representantes conocían la enfermedad antes de firmar el contrato en febrero del año pasado y habían ocultado detalles durante el proceso de recuperación .

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El Bayern subrayó además que había mantenido un diálogo constructivo con todas las partes y que este continuaría «en un clima de colaboración y confidencialidad»: «La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su camino de regreso».

Sin embargo, tras el partido contra el Lille (1-2), el capitán Joshua Kimmich criticó duramente el trato de los dirigentes del Bayern a Musiala . «Por supuesto, el club siempre es lo más importante y está por encima de los jugadores, pero no de la persona. Eso es absolutamente inadmisible y no es propio del Bayern», dijo el internacional alemán.