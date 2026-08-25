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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Gran incertidumbre: Mourinho define la alineación ante la Real Sociedad salvo por una única posición

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

Se esperan cambios menores

Un informe de prensa señaló este martes que José Mourinho, director técnico del Real Madrid, ha decidido la alineación de su equipo para enfrentarse a la Real Sociedad, en LaLiga, mañana miércoles. 

Según el diario "As", se esperan cambios menores, ya que Cucurella disputará su primer partido en la posición de lateral izquierdo, mientras que Bernardo Silva se mantendrá en el centro del campo.

No hay duda en la portería: Courtois. La nueva temporada acaba de empezar, y la norma no escrita sigue vigente: mientras esté disponible, jugará.

Lo más probable es que la línea defensiva esté compuesta por Dumfries, en el lateral derecho, y Cucurella, en el lateral izquierdo, mientras que la pareja de centrales seguirá siendo la misma: Konaté y Huijsen.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

En el centro del campo, y con la continuada ausencia de Tchouaméni, la elección se reduce a Camavinga y Bernardo Silva, pero el portugués es el más cercano a arrancar el encuentro. Valverde es titular sin lugar a dudas, y todas las miradas apuntan al costado derecho.

 Existe la posibilidad de alinear a Güler en una posición retrasada y dar más espacio en la banda derecha a Diomandé, pero esa posibilidad es reducida.

La opinión predominante es que ambos deben competir por la posición de extremo derecho, en la que Arda tiene actualmente ventaja.

 En cuanto al resto de la alineación del equipo, incluye a: Bellingham, Vinicius y Mbappé. Su presencia es innegociable mientras estén disponibles.

Por lo tanto, la alineación probable ante la Real Sociedad es: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, (Güler o Diomandé), Bellingham, Vinicius y Mbappé.

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