El Nottingham Forest está realizando un nuevo intento serio para sacar a Givairo Read del Feyenoord, según confirma Fabrizio Romano, en línea con FR12. El club de la Premier League ha presentado una oferta mejorada por el lateral derecho de veinte años, que estaría encantado de dar el paso.

El especialista en fichajes Fabrizio Romano informó este sábado de que el Nottingham Forest ha presentado una segunda propuesta con un valor total de 20 millones de euros. De este modo, el club inglés mejora la oferta anterior, que según Romano ascendía a 17,5 millones de euros, incluidos bonus, y fue rechazada por el Feyenoord.

Según Romano, alcanzar un acuerdo personal no supone ningún problema. Read ve con buenos ojos un traspaso al Forest, por lo que las negociaciones se centran actualmente por completo en un acuerdo entre ambos clubes.

Las conversaciones entre Feyenoord y Forest están en pleno desarrollo. “Acuerdo en camino”, escribió Romano, anticipando así lo que parece ser un traspaso definitivo.

El viernes ya se supo que el Forest había vuelto a llamar a la puerta en De Kuip. Entonces aún no estaba claro de qué cantidad se trataba en la segunda oferta, pero entretanto ha quedado claro que el valor total de la propuesta asciende a 20 millones de euros.

Sin embargo, el Feyenoord no parece dispuesto a dejar salir a Read así como así. El entrenador Giovanni van Bronckhorst considera al lateral derecho una pieza importante dentro de su plantilla y preferiría seguir contando con él la próxima temporada en Róterdam.

Además, el interés por Read no se limita al Forest. Anteriormente también se mencionó a Bayern de Múnich, Manchester City y Paris FC como clubes interesados, aunque no está claro hasta qué punto ese interés sigue siendo concreto en estos momentos.

Read tiene contrato con el Feyenoord hasta el verano de 2029 y, según Transfermarkt, tiene un valor estimado de 25 millones de euros.