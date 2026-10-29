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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Gran conmoción: Al-Hilal anuncia la gravedad de la lesión de Martinelli y el tiempo que estará de baja

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
1ª División
G. Martinelli
Arabia Saudita
Brasil

Golpe para el líder de Asia

El Al-Hilal recibió un nuevo golpe antes de continuar su camino en la Liga Roshn saudí y en la Liga de Campeones de Asia Elite, luego de confirmarse que su extremo brasileño Gabriel Martinelli necesita un periodo de tratamiento y rehabilitación debido a la lesión que sufrió recientemente.

El Al-Hilal anunció que Martinelli necesita un tratamiento por un periodo de entre 10 y 15 días, tras su lesión en el músculo isquiotibial, en un duro golpe para el entrenador italiano Simone Inzaghi, quien perderá una de sus opciones ofensivas durante una serie de enfrentamientos importantes.

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Martinelli se había lesionado durante el enfrentamiento ante el Al-Qadisiyah en la undécima jornada de la Liga Roshn, y se vio obligado a abandonar el campo en la segunda parte, antes de ausentarse del partido ante el Al-Shamal catarí en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia Elite, que el Al-Hilal perdió por 3-1.

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31 oct 2026

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De este modo, el extremo brasileño se perderá el enfrentamiento ante el Al-Fateh, previsto para el próximo sábado en la duodécima jornada de la Liga Roshn, y tampoco podrá participar ante el Shabab Al-Ahli emiratí, el próximo martes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Elite.

Asimismo, existen dudas sobre la posibilidad de que Martinelli llegue al enfrentamiento ante el Al-Ettifaq el 7 de noviembre, dentro de las competiciones de la decimotercera jornada de la Liga Roshn, ya que la fecha de su regreso dependerá de su respuesta al tratamiento y de la recuperación de su forma física, sin arriesgarse a alinearlo antes de completar su recuperación.

El cuerpo técnico del Al-Hilal espera que el jugador recupere su estado de forma lo antes posible, especialmente porque el equipo afronta un calendario cargado de partidos, mientras que Inzaghi tendrá que buscar las alternativas adecuadas para suplir la ausencia de Martinelli y mantener la eficacia ofensiva del equipo durante la próxima etapa.

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