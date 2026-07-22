Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, expresó su absoluto convencimiento de que Jürgen Klopp es la figura capaz de devolver a la selección alemana al camino correcto, tras la eliminación temprana en la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Se espera que la Federación Alemana de Fútbol anuncie el próximo viernes el nombramiento del exentrenador del Liverpool como nuevo director técnico de la selección, en sustitución de Julian Nagelsmann, quien presentó su dimisión tras la eliminación en los dieciseisavos de final ante la selección de Paraguay.

A pesar de la dura rivalidad que vivieron los enfrentamientos de Klopp con el Bayern de Múnich durante su etapa en el Borussia Dortmund, donde se coronó campeón de la Bundesliga dos veces consecutivas (2011 y 2012) a costa del conjunto bávaro, Hainer reafirmó su gran confianza en las cualidades de su compatriota.

Hainer declaró, en unas manifestaciones a los periodistas este miércoles recogidas por la cadena "Sky Sport": "Creo que es un paso muy bueno. Cuando miramos los resultados de la selección en las tres últimas ediciones del Mundial, comprendemos que necesita un fuerte empujón anímico y un comienzo completamente nuevo".

Y añadió el presidente del Bayern de Múnich: "Tenemos una generación destacada de jugadores, y Jürgen Klopp es el hombre adecuado en esta etapa. Ha logrado grandes éxitos en todas sus estaciones como entrenador, con el Maguncia, el Dortmund y el Liverpool".

Hainer elogió la capacidad de Klopp (59 años) para construir una fuerte relación con la afición y los jugadores, afirmando: "Siempre consigue llevar a todos consigo, y estoy seguro de que hará lo mismo con la selección nacional".

El presidente del Bayern de Múnich describió a Klopp como "un entrenador excepcional en el trato con las personas a distintos niveles", señalando su capacidad para convencer a los demás de sus ideas, insuflar entusiasmo al equipo y extraer lo mejor de ellos para que rindan más del 100% de sus posibilidades.

Cabe recordar que Klopp asumió, tras su salida del Liverpool en mayo de 2024, el cargo de director del sector del fútbol mundial en el grupo Red Bull, ya que quería tomarse un periodo de descanso de los banquillos, y se espera que quede vinculado a un contrato con la Federación Alemana que se extenderá hasta la fase final de la Copa del Mundo de 2030.