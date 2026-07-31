El ucraniano Mikhailo Mudryk, extremo del club inglés Chelsea, ya puede volver de inmediato a disputar partidos y participar en competiciones oficiales, tras la aceptación parcial por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo del recurso que presentó contra la sanción de cuatro años de suspensión por dopaje.

El extremo ucraniano de 25 años se había alejado de los terrenos de juego y no había disputado ningún partido competitivo desde noviembre de 2024, después de que la Federación Inglesa de Fútbol decidiera suspenderlo provisionalmente al mes siguiente, tras confirmarse un «resultado positivo» de la sustancia prohibida «meldonium» en su muestra de análisis, antes de que se dictara contra él la sanción máxima de cuatro años de suspensión.

Mudryk presentó una apelación contra la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que emitió su fallo definitivo permitiendo su regreso a la competición «de forma inmediata», después de que reconociera la infracción de las normas antidopaje y aceptara alcanzar un acuerdo que establece el cómputo del periodo de suspensión equivalente al tiempo que ya había pasado alejado de los terrenos de juego.

Por su parte, el Chelsea expresó, mediante un comunicado publicado en su sitio oficial, su deseo de recuperar a Mudryk en «plena forma física y verlo de vuelta en la alineación sobre el terreno de juego», y confirmó que el jugador se incorporará oficialmente a la gira de preparación del equipo de cara a la nueva temporada.