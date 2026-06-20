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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gran actuación antes del anuncio oficial: la posible estrella del Real Madrid acapara miradas en el Mundial

Fichajes
Holanda vs Suecia
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D. Dumfries
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España

Un mensaje contundente con un número excepcional

Uno de los posibles fichajes del Real Madrid sigue acaparando la atención en el Mundial tras lograr una marca destacada, mientras crecen los rumores sobre su llegada al club español.

Según varios medios europeos, el lateral holandés Denzel Dumfries ya ha acordado sus condiciones personales con el Real Madrid y solo falta definir el traspaso con el Inter de Milán, aunque aún no hay anuncio oficial.

Mientras se especula sobre su futuro, el lateral sigue brillando sobre el campo.

Según «WhoScored», es uno de los seis jugadores con al menos dos asistencias en un mismo partido de este Mundial.

Logró dos asistencias en la goleada 5-1 de Holanda sobre Suecia.

Se une así al alemán Joshua Kimmich, a su compatriota Dennis Ondava, al sueco Alexander Isak, al neozelandés Chris Wood y al holandés Ryan Gravenberch.

Países Bajos comparte el Grupo F con Túnez, Suecia y Japón.

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