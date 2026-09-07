Gran actividad en el último día: 20 fichajes encienden el mercado de la Roshn Saudi League

El pasado domingo bajó el telón del mercado de fichajes veraniego en Arabia Saudí, en medio de una gran actividad durante la última jornada del mercado.

El diario "Okaz" señaló que los clubes anunciaron una serie de operaciones que incluyeron el refuerzo de las plantillas y el intercambio de jugadores entre los clubes de la Roshn League y las distintas categorías, además del fichaje de nuevos nombres extranjeros, hasta alcanzar las 20 operaciones oficiales en la jornada de cierre.

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Los movimientos más destacados de la última jornada fueron los siguientes:

Murad Khudri, del Al-Wehda al Al-Shabab

Ricardo Matías, del Al-Ahli al Al-Shabab

Abdullah Hosawi, del Al-Shabab al Al-Najma

Mamadou Sangaré al Manchester City sub-21, procedente del Al-Qadsiah

Wijnaldum al Al-Ittihad

Ibrahima Diaby, del Cercle Brujas al Al-Ahli

Saeed Baatia, del Al-Fateh al Al-Ahli

Fawaz Al-Sqour, del Al-Ittihad al Al-Khaleej

Fahad Al-Rashidi, del Al-Taawoun al Al-Khaleej

Yago Souza, del América Mineiro al Al-Feiha

Turki Al-Jaadi, del Al-Taawoun al Al-Feiha

Ali Al-Hassan, del Al-Nassr al Al-Fateh

Hossam Al-Sadeq, del Ittihad Touarga al Al-Fateh

Fares Al-Ghamdi, del Al-Ettifaq al Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi, del Al-Qadsiah al Al-Taawoun

Nasser Al-Hilal, del Al-Najma al Al-Taawoun

Ammar Al-Yuhaibi, del Al-Qadsiah al Abha

Mateo Borrell, del Al-Ittihad al Abha

Pedro Henrique al Al-Ettifaq

Abdulilah Hosawi, del Al-Ittihad al Al-Ettifaq

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