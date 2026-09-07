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Al Wehda v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Gran actividad en el último día: 20 fichajes encienden el mercado de la Roshn Saudi League

Fichajes
1ª División
Al Ahli
Al Ittihad
G. Wijnaldum
Arabia Saudita
Países Bajos

Georginio Wijnaldum, último fichaje del Al-Ittihad

  El pasado domingo bajó el telón del mercado de fichajes veraniego en Arabia Saudí, en medio de una gran actividad durante la última jornada del mercado.

El diario "Okaz" señaló que los clubes anunciaron una serie de operaciones que incluyeron el refuerzo de las plantillas y el intercambio de jugadores entre los clubes de la Roshn League y las distintas categorías, además del fichaje de nuevos nombres extranjeros, hasta alcanzar las 20 operaciones oficiales en la jornada de cierre.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Los movimientos más destacados de la última jornada fueron los siguientes:

 Murad Khudri, del Al-Wehda al Al-Shabab

1ª División
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Ricardo Matías, del Al-Ahli al Al-Shabab

 Abdullah Hosawi, del Al-Shabab al Al-Najma

 Mamadou Sangaré al Manchester City sub-21, procedente del Al-Qadsiah

Wijnaldum al Al-Ittihad

Entradas para los partidos de la Roshn League saudí¡Compra tu entrada ahora!

Ibrahima Diaby, del Cercle Brujas al Al-Ahli

Saeed Baatia, del Al-Fateh al Al-Ahli

Fawaz Al-Sqour, del Al-Ittihad al Al-Khaleej

Fahad Al-Rashidi, del Al-Taawoun al Al-Khaleej

Yago Souza, del América Mineiro al Al-Feiha

Turki Al-Jaadi, del Al-Taawoun al Al-Feiha

 Ali Al-Hassan, del Al-Nassr al Al-Fateh

Hossam Al-Sadeq, del Ittihad Touarga al Al-Fateh

Fares Al-Ghamdi, del Al-Ettifaq al Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi, del Al-Qadsiah al Al-Taawoun

Nasser Al-Hilal, del Al-Najma al Al-Taawoun

Ammar Al-Yuhaibi, del Al-Qadsiah al Abha

Mateo Borrell, del Al-Ittihad al Abha

Pedro Henrique al Al-Ettifaq

Abdulilah Hosawi, del Al-Ittihad al Al-Ettifaq

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

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