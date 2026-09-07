Gran actividad en el último día: 20 fichajes encienden el mercado de la Roshn Saudi League

El pasado domingo bajó el telón del mercado de fichajes veraniego en Arabia Saudí, en medio de una gran actividad durante la última jornada del mercado.
El diario "Okaz" señaló que los clubes anunciaron una serie de operaciones que incluyeron el refuerzo de las plantillas y el intercambio de jugadores entre los clubes de la Roshn League y las distintas categorías, además del fichaje de nuevos nombres extranjeros, hasta alcanzar las 20 operaciones oficiales en la jornada de cierre.
Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"
Los movimientos más destacados de la última jornada fueron los siguientes:
Murad Khudri, del Al-Wehda al Al-Shabab
Ricardo Matías, del Al-Ahli al Al-Shabab
Abdullah Hosawi, del Al-Shabab al Al-Najma
Mamadou Sangaré al Manchester City sub-21, procedente del Al-Qadsiah
Wijnaldum al Al-Ittihad
Ibrahima Diaby, del Cercle Brujas al Al-Ahli
Saeed Baatia, del Al-Fateh al Al-Ahli
Fawaz Al-Sqour, del Al-Ittihad al Al-Khaleej
Fahad Al-Rashidi, del Al-Taawoun al Al-Khaleej
Yago Souza, del América Mineiro al Al-Feiha
Turki Al-Jaadi, del Al-Taawoun al Al-Feiha
Ali Al-Hassan, del Al-Nassr al Al-Fateh
Hossam Al-Sadeq, del Ittihad Touarga al Al-Fateh
Fares Al-Ghamdi, del Al-Ettifaq al Al-Taawoun
Ibrahim Mahnashi, del Al-Qadsiah al Al-Taawoun
Nasser Al-Hilal, del Al-Najma al Al-Taawoun
Ammar Al-Yuhaibi, del Al-Qadsiah al Abha
Mateo Borrell, del Al-Ittihad al Abha
Pedro Henrique al Al-Ettifaq
Abdulilah Hosawi, del Al-Ittihad al Al-Ettifaq
Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"