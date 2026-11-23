El árbitro español Alejandro Hernández Hernández ha vuelto a situarse en el centro de la polémica en el Barcelona, después de que la expulsión de Fermín López ante el Villarreal provocara un gran enfado en el club catalán, sobre todo porque el episodio ha recordado decisiones arbitrales anteriores que ya motivaron las protestas de Hansi Flick y sus jugadores.
El diario español «Sport» recuerda que Hernández Hernández ya tuvo desencuentros con el Barcelona durante la etapa de Flick en el banquillo, y rememora lo ocurrido en el Clásico de la temporada 2024-2025, cuando el conjunto catalán estaba cerca de cerrar el título de LaLiga, antes de que el partido dejara decisiones arbitrales que generaron numerosas protestas.
El Barcelona ganaba 4-3 al Real Madrid en el tiempo de descuento cuando Fermín López logró robar el balón y avanzar hacia el área, antes de soltar con la pierna derecha un potente disparo que acabó en la red.
Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada, una situación que enfureció al jugador y a sus compañeros, sobre todo después de que se ignoraran las peticiones del Barcelona de un penalti en una acción anterior con una posible mano de Tchouaméni.
Las protestas se intensificaron cuando se difundieron informaciones según las cuales se había escuchado la expresión «Gracias a Dios» durante la revisión del VAR, lo que suscitó interrogantes sobre lo que sucedió en la sala del videoarbitraje.
Los jugadores del Barcelona no ocultaron su malestar por las decisiones, mientras que Flick expresó su enfado en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Villarreal, y señaló que su equipo ya había tenido problemas arbitrales con el mismo colegiado en ocasiones anteriores.
La polémica no se limitó a las decisiones sobre el césped, ya que el diario señala que Fermín se dirigió al cuarto árbitro con la frase «no juegues conmigo», como muestra de su enfado por la situación, aunque el periódico no lo considera un insulto directo al equipo arbitral.
Además, el jugador abandonó rápidamente el terreno de juego tras su expulsión, mientras que Flick protestó con vehemencia la decisión, lo que le valió al técnico alemán una tarjeta amarilla.
El Barcelona teme que Fermín sea sancionado con dos partidos, lo que podría dejarle fuera de los encuentros ante el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid en LaLiga.
Está previsto que el Comité de Competición dé a conocer su decisión el miércoles, y el club catalán se reserva el derecho a presentar un recurso si no está conforme con la sanción.
El episodio cobra aún más relevancia por el historial de desencuentros entre el Barcelona y Hernández Hernández, ya que el diario recuerda el polémico gol de Jordi Alba ante el Real Betis en la temporada 2016-2017, cuando no se concedió un balón que había rebasado la línea de gol, en uno de los errores arbitrales más célebres, que provocó entonces la indignación del club.
Ver perfil del autor
Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.