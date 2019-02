Goretzka castiga al Bayern Munich firmando un récord negativo histórico en la Bundesliga

Leon Goretzka, futbolista del Bayern Munich, se ha convertido este viernes en el futbolista de la Bundesliga que más rápidamente ha marcado un gol en propia puerta.

Goretzka, que llegó libre al Bayern el verano pasado tras acabar contrato con el Schalke 04, tardó solamente 13 segundos en adelantar al Augsburgo, por una nueva jornada de la liga de Alemania, la 22, clave para que los de Múnich recorten distancias con el Borussia Dortmund (50 puntos, visita al colista Nuremberg el lunes).

Nadie había tardado tan poco tiempo en firmar un autogol. De hecho, en la historia de la competición, sólo había ocurrido dos veces que hubiera un gol en propia puerta en el primer minuto de juego. La última vez fue en agosto de 1979.

3 - Leon #Goretzka's own goal was the 3rd in the first minute in #Bundesliga history (last time it happened in August 1979). Malheur. #FCAFCB pic.twitter.com/RweY0owXyf