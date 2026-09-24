Gordon: somos ingleses, debemos dejar de intentar imitar a España

El inglés Anthony Gordon, estrella del Barcelona, afirmó que dominar los partidos no forma parte de los "genes" ingleses, pero que la selección de los Tres Leones puede ganar grandes títulos si dejan de "intentar imitar a España".

El extremo del Barcelona hablaba en el centro St. George's Park mientras la selección inglesa se prepara para enfrentarse a los campeones del mundo, España, en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo sábado, en su primer partido juntos desde el Mundial.

Inglaterra perdió su partido de semifinales por 2-1 ante Argentina, antes de vencer a Francia por 6-4 en el partido por la medalla de bronce.

Cerrar el torneo con una gran victoria supuso que Inglaterra lograra su mejor resultado en un Mundial desde 1966.

Sin embargo, muchos criticaron la manera en que Inglaterra fue derrotada ante Argentina, después de que el entrenador Thomas Tuchel sustituyera al autor del gol, Gordon, y recurriera a un plan defensivo con cinco defensas.

El ajuste táctico aumentó la presión, y Enzo Fernández marcó el gol del empate antes de que Lautaro Martínez anotara el gol de la victoria en el tiempo añadido.

Gordon dijo que "nunca se había sentido tan mal" tras el partido, y cree que la cicatriz dejada por la derrota podría significar que la selección inglesa adopte un enfoque diferente en el próximo torneo.

La estrella del Barcelona añadió, según recogió la cadena "BBC": "La cicatriz no tiene por qué ser algo negativo, porque puede llevarnos a la victoria en los próximos torneos".

Y continuó: "No podemos seguir mirando a otros países e intentar ser como ellos, porque no somos como ellos. Somos ingleses y tenemos nuestros propios puntos fuertes que ellos no poseen, así que quizás deberíamos empezar a jugar de la forma que se nos da bien".

Gordon fichó por el Barcelona procedente del Newcastle por 69,3 millones de libras esterlinas en verano.

El extremo inglés explicó que la experiencia de jugar en LaLiga —con y contra algunas de las mejores estrellas de España— le hizo darse cuenta de lo diferente que es el enfoque del país hacia el fútbol.

Señaló que no está convencido de que se pueda enseñar a los jugadores ingleses a jugar de forma similar a los jugadores españoles, que basan su juego complejo en la posesión.

Gordon continuó: "Hablo desde un punto de vista en el que siento que estamos intentando imitar a España".

Y prosiguió: "Porque, estando en España, sé que tenemos jugadores igual de buenos, pero tienen cualidades diferentes. Entonces, ¿por qué intentar que estos jugadores sean como los españoles? Porque a los jugadores españoles les faltan cosas que nosotros tenemos, y viceversa".

Gordon agregó: "Esto no forma parte de los genes ingleses. No estoy seguro de que sea algo que se pueda enseñar, porque ahora creo, tras jugar en España, que puedo hablar con conocimiento de causa sobre la forma en que conservan el balón: es diferente".

Y concluyó: "A veces incluso miro algunas de las decisiones que toman con el balón y pienso: no estoy seguro de cómo han visto eso. Es su forma de construir el juego. No sé si es algo que nunca podamos definir, pero desde luego está construido de forma diferente".

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