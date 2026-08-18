Anthony Gordon se prepara para disputar su primer partido con la camiseta del Barcelona ante la afición del equipo, cuando el club catalán se mida al Al-Ahly egipcio en la sexagésimo primera edición del Trofeo Joan Gamper, mañana miércoles, en un momento muy esperado por el extremo inglés apenas unos días después de su incorporación a las filas del equipo.

Gordon vive un arranque muy positivo con el Barcelona, después de lograr adaptarse rápidamente al ambiente del club, pese a su traslado a un nuevo país y a su llegada a un vestuario y a un cuerpo técnico nuevos, subrayando que el recibimiento que encontró le ayudó a superar la dificultad de los inicios.

Gordon declaró a los medios del Barcelona: "Mi primera semana como jugador del Barcelona ha sido increíble. Es una ciudad nueva y un país nuevo, y por supuesto compañeros y empleados nuevos, pero ha sido una experiencia estupenda. Todos me han hecho sentir muy bienvenido".

El extremo inglés atribuyó parte de su entusiasmo por incorporarse al Barcelona a su admiración por la filosofía de Hansi Flick, señalando que conocía el estilo del técnico alemán antes de su llegada, algo que reforzó su deseo de vivir la nueva experiencia con la camiseta del club catalán.

Gordon aclaró: "Conocía la idea del entrenador de antemano, y por eso quise venir aquí también, porque me gusta este estilo de juego".

El duelo ante el Al-Ahly reviste una importancia especial para el jugador inglés, ya que será su primera oportunidad de vestir la camiseta del Barcelona ante su afición, después de que Karim Adeyemi y Gordon participaran en la foto tradicional con el Trofeo Joan Gamper de cara al esperado encuentro.

Gordon no ocultó su entusiasmo por el momento de su debut, subrayando su ilusión por disputar el partido ante la afición del Barcelona en el estadio Spotify Camp Nou, y dijo: "Estoy muy emocionado por ver el estadio, vestir la camiseta del Barcelona y jugar ante la afición".

El jugador inglés no se conforma con el simple debut, pues se ha fijado un objetivo claro en su partido inaugural, al afirmar: "Espero marcar un gol y ganar el partido".

Gordon dirigió, al término de sus declaraciones, un mensaje directo a la afición del Barcelona, expresando su gratitud por el recibimiento que ha tenido desde el anuncio de su traspaso, y comprometiéndose a devolver ese apoyo dentro del campo.

Y dijo: "Gracias por todo lo que habéis hecho por mí hasta ahora, por todo el cariño y el apoyo. Espero devolvéroslo con muchos goles y títulos".