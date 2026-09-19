Gordon: no hay lugar para los tontos en el Barcelona; me sorprendió la mentalidad de Yamal

El inglés Anthony Gordon, estrella del Barcelona, aseguró que su compañero español Lamine Yamal le sorprendió mucho por su mentalidad.

Gordon añadió, durante su entrevista con el diario El País: "Esperaba que Yamal fuera un buen jugador y con talento, pero no esperaba esta mentalidad. Normalmente, un jugador joven que tiene todo este talento se relaja en la faceta defensiva, pero él presiona tanto como lo hago yo, y además nunca falta al gimnasio".

Y continuó: "¿Qué decir de Rodri? Ya lo conocía por haberme enfrentado a él, es una bestia. Cuando está en el campo, si perdemos el balón y el rival lanza un ataque, él siempre está ahí. Y en ataque, el juego se vuelve pausado con su presencia, lo que nos da tiempo y espacio para atacar. Es la combinación perfecta".

Y señaló: "¿Cómo han cambiado las redes sociales la vida de los jugadores? Ahora piensan mucho en las opiniones de los demás. Se elogia a un jugador de forma exagerada si marca un gol o da una asistencia decisiva, aunque haya hecho un mal partido. Yo prefiero jugar bien y no marcar; para mí, ese es el fútbol de verdad".

Y recalcó: "¿Pensar antes de marcar? El problema con mi estilo es que, como presiono al rival, la gente se centra mucho en eso, y creo que la verdadera calidad de mi nivel quizá sorprenda a muchos cuando me vean de cerca. Eso me pasó en el Newcastle. Eddie Howe me fichó del Everton para que corriera y presionara. Y luego, cuando llegué allí, fue como si dijeran: ah, en realidad eres un buen jugador".

Y agregó: "Siento que mi inteligencia como futbolista es la cualidad mía que menos reconocimiento recibe. Y creo que esa es una de las razones por las que puedo jugar en el Barcelona. Porque si no eres inteligente en este equipo, estás perdido. Tienes que tomar buenas decisiones todo el tiempo, o darás una mala imagen. La inteligencia es tomar la decisión correcta más veces de las que no lo haces. Quizá debería tirar más a portería o ser un poco menos generoso, pero eso no es propio de mí. Tomar la decisión correcta me hace sentir satisfecho".

Y prosiguió: "Flick me dijo que quería que viniera, y que encajo con su estilo y con las cosas que le gustan. Cuando hablas con él, te das cuenta de que tiene buen carácter. Es tranquilo y buena persona. Habla con claridad, y eso me gusta; yo prefiero la sinceridad, aunque sea dura, y, por encima de todo, tenían el mejor equipo, y por eso quise formar parte de este proyecto".

Y concluyó: "Se habla mucho de Mbappé o de Lamine, pero ¿sientes que la gente en España se olvida de Harry Kane? Eso pasa en todas partes. En Inglaterra solo importa la Premier League, y en Alemania no hablan de Kane más que por el Bayern Múnich. Aquí hablan de Lamine y de Mbappé porque son los mejores. Es normal, solo ves lo que tienes delante".

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