Gordon hace historia en 77 segundos y Jesus brilla con una cifra asombrosa

El jugador inglés Anthony Gordon puso por delante a su equipo, el Barcelona, con un gol tempranero durante el encuentro ante el Getafe, la noche del sábado, en el estadio Spotify Camp Nou, en la octava jornada de LaLiga.

En el minuto dos, Gordon se adentró con el balón, regateó a más de un jugador y disparó un potente tiro a las puertas del área que acabó en la portería de los visitantes.

La cuenta «Mister Chip», especializada en estadísticas de fútbol, señaló en la red social X que Gordon anotó un gol tras solo 77 segundos, convirtiéndose así en el gol más rápido del Barça en LaLiga desde el 28 de mayo de 2023, cuando Ansu Fati marcó ante el Real Mallorca a los 48 segundos.

Y añadió: «Ningún jugador inglés había marcado un gol tan rápido en un partido de LaLiga desde el 10 de febrero de 1988, cuando Gary Lineker hizo temblar las redes ante el Espanyol tras solo 11 segundos».

El delantero brasileño Gabriel Jesus logró ampliar el marcador con el segundo gol del Barça en el minuto 30.

La cuenta Mister Chip explicó: «Jesus ha disputado 58 minutos con la camiseta del Barcelona en el estadio Camp Nou y ya ha logrado marcar 3 goles, a un ritmo de un gol cada 19 minutos jugados en su campo hasta ahora».



