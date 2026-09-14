El inglés Anthony Gordon está disfrutando de sus primeros meses como jugador del Barcelona, donde considera que el club catalán cuenta con una plantilla enormemente variada de futbolistas, lo que hace que detenerlos sea una tarea muy complicada.

El extremo inglés, que se incorporó al equipo catalán durante el mercado de fichajes estival, habló con los medios del club sobre el fuerte comienzo del equipo esta temporada, destacando en especial la variedad de opciones ofensivas de las que dispone el grupo del entrenador Hansi Flick.

Gordon dijo, según recogió el diario catalán "Sport": "Estoy muy contento; somos muy conscientes de lo que somos capaces de lograr. Y creo que será muy difícil impedir que marquemos".

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Gordon también considera que uno de los puntos fuertes más destacados del equipo reside en su capacidad para adaptarse a distintos escenarios, y señaló: "Creo que la principal virtud de este equipo es nuestra capacidad para encontrar una solución a cualquier situación que atravesemos durante el partido; por eso, haga lo que haga el rival, estoy seguro de nuestra capacidad para encontrar la solución adecuada".

Y añadió: "Tenemos características muy variadas; contamos con dos jugadores que ocupan la posición de creador de juego, que son Fermín López y Dani Olmo, y cada uno tiene un estilo completamente diferente... Además, Lamine puede jugar en cualquier posición, Raphinha aporta un tipo de rendimiento distinto, y a eso se suman Karim y yo mismo. También tenemos una plantilla variada de centrocampistas; lo que nos da la capacidad de penetrar cualquier defensa".

Gordon también puso de relieve la profundidad de la plantilla del equipo catalán tras un verano que vio la marcha de algunos jugadores destacados del Barcelona, y apuntó: "Sé que algunos grandes jugadores se han marchado —como Ferran, Rashford y Lewandowski—, pero también se ha fichado a buenos jugadores. Y ahora sentimos de verdad que somos un equipo completo".

El jugador inglés subrayó que el peligro que representa el Barcelona no se limita únicamente a los delanteros; ya que dijo: "Como he dicho: los goles pueden llegar desde cualquier posición. El lateral izquierdo, Gerard Martín, marcó un gol en el último partido. Y cuando eso ocurre, el equipo se vuelve mucho más peligroso".

El fuerte comienzo ofensivo del equipo sorprendió al propio Gordon; que reconoció: "Esperaba ganar todos los partidos, pero quizá no esperaba marcar cinco goles, así que tengo que admitir que no esperaba que ocurriera esto. Creo que hemos hecho un inicio de temporada asombroso, y si dijera que esperaba que marcáramos cinco goles en este número de partidos, no sería sincero".

El extremo inglés explicó también cómo la intensidad de las sesiones de entrenamiento contribuye a su preparación para los partidos, diciendo: "Para mí, el entrenamiento es lo que te prepara para los partidos. Cuando entrenas con fuerza, el partido en sí se vuelve mucho más fácil; porque te enfrentas a los mejores jugadores en los entrenamientos y experimentas esa alta intensidad en el rendimiento".

Y añadió: "Tienes que defender y atacar, con todas las tareas que eso conlleva; y cuando llega el momento del partido, te das cuenta de que el equipo rival no cuenta con jugadores del mismo nivel".

Gordon también procura mostrarse humilde y realista pese al magnífico comienzo de temporada, ya que declaró: "Es importante no adelantarnos a los acontecimientos ni pensar en el futuro lejano; nos esperan dos partidos difíciles antes del parón, y debemos centrarnos en el primero de ellos".

El jugador inglés considera que esta mentalidad ha sido una de las razones del fuerte comienzo, ya que dice: "Por eso creo que hemos tenido éxito hasta ahora; porque no nos hemos acomodado, sino que no hemos dado tregua a los rivales e impusimos nuestro dominio. Y debemos seguir por este camino".

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