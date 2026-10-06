Gordon abre su corazón: el Barcelona es el mejor club del mundo y su afición me sorprendió

El extremo inglés Anthony Gordon, jugador del Barcelona, ha reconocido que no esperaba que la afición lo valorara hasta este punto, y ha elogiado la humildad que reina en el club catalán.

Gordon fue el primer fichaje del Barcelona para la temporada 2026-2027, y se incorporó al equipo catalán procedente del Newcastle. Durante su breve etapa como jugador del Barcelona, ha disputado solo 8 partidos, y el extremo inglés se adaptó rápidamente al estilo de juego y a la filosofía del Blaugrana, además de ganarse una base de aficionados entregada al club.

Gordon acumula 5 asistencias, pero todavía tiene una cosa en la que trabajar: «los goles», tal y como explicó en una entrevista con la revista del Barcelona del número de octubre.

Gordon declaró, según recogió el diario «Mundo Deportivo»: «Hasta ahora no he tenido muchas ocasiones para marcar. De hecho, es algo que me pasa durante toda mi carrera. En cada club y en cada etapa, he necesitado algo de tiempo antes de empezar a marcar con regularidad. Pero estoy convencido de que marcaré muchos goles».

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El extremo reconoce que conectó con la afición muy rápido, algo que le sorprendió, y comentó: «Estos aficionados admiran a Messi, a Luis Suárez, a Ronaldinho y a muchos de los mejores jugadores de la historia. No esperaba sentir este reconocimiento desde el principio».

Y añadió: «La gente valora verte dar lo mejor de ti por el equipo. Quizá también les sorprendieron mis cualidades futbolísticas».

Y continuó: «En el Newcastle solo me veían como un jugador rápido y agresivo, y luego descubrieron otras facetas de mi juego».

El inglés quedó muy impresionado por la cálida acogida y la cercanía que recibió de jugadores de este nivel, e incluso mencionó nombres: «No quiero dejarme a nadie, pero Eric García me ayudó mucho porque habla inglés con fluidez. Entiendo un poco de español, pero cuando hablan rápido o entre ellos me cuesta seguirlos».

Y señaló: «Dani Olmo también me ayudó mucho. Barcelona es una ciudad completamente distinta a las ciudades que conocí en Inglaterra».

Elogió mucho a Pedri y afirmó: «He hecho muchos regates a lo largo de mi carrera sin que nadie los viera, pero ahora tengo a Pedri, que lo ve todo».

En el Barcelona descubrió una humildad que no esperaba: «Es el mejor club del mundo, reúne a algunos de los mejores jugadores, pero todos son enormemente humildes. Somos muy ambiciosos y queremos ganarlo todo, pero nunca oirás a nadie hablar de más».

Y prosiguió: «Verás a la gente entrenar, disfrutar y trabajar juntos para mejorar cada día. Siempre he admirado el estilo de juego del Barcelona».

Y continuó su relato: «Cuando firmé con el Barcelona, pensé que era algo increíble, porque era un sueño que tenía desde pequeño».

Y añadió: «El mejor Barcelona que he visto nunca es el equipo de Pep Guardiola, el equipo que ganó la Liga de Campeones con jugadores como Xavi e Iniesta».

Sobre su jugador favorito en la historia del Barcelona, dijo: «Además de Messi, está Luis Suárez».

Y al preguntarle cómo describiría al Barcelona actual, respondió: «Me gustaría hablar del control, del estilo "tiki-taka" y del dominio del equipo sobre el desarrollo del partido. Creo que nuestro estilo ha evolucionado un poco ahora, porque presionamos con mucha intensidad, pero las bases siguen siendo las mismas: la posesión del balón y las ganas de impedir que el rival lo toque en la medida de lo posible. Eso es lo que representa el Barcelona para mí, por eso la adaptación fue fácil».

Y matizó: «La ciudad de Barcelona tiene un encanto especial y un ambiente familiar y cálido. Su gente es muy amable, y me esfuerzo rápidamente por entender el español y el catalán y por hablarlos; intento aprenderlos y usarlos, pero pasar del inglés al español y al catalán es complicado».

Y al preguntarle si hay algún entrenador que haya dejado una huella especial en él a lo largo de su carrera profesional, respondió: «Hansi Flick. Me dio la oportunidad de jugar en un escenario excepcional, de conectar con la afición y de vivir todo lo que siempre había soñado. No obstante, siento un gran aprecio por todos los entrenadores con los que he trabajado, como Eddie Howe, Frank Lampard y Rafa Benítez».







