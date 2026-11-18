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Gonzalo Rodriguez recuerda los 5 años que pasó en Italia en la Fiorentina, de 2012 a 2017.

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El exdefensa argentino declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport:

"Davide Astori (su compañero en la Fiorentina, fallecido el 4 de marzo de 2018 en Udine a causa de un infarto) está conmigo todos los días. Pensar que ya no está me destroza; me entran ganas de llorar con solo hablar de él. Era mi compañero en defensa, lo llevo y lo llevaré siempre conmigo. Todavía conservo una foto del último gol que marqué con la Fiorentina: aparece Davide acercándose para abrazarme. Cuánta vida compartimos…".

"Borja Valero se encargó de negociar mi llegada a Italia. Yo ya había dado el visto bueno al traspaso, pero la Fiorentina solo me ficharía si él también iba, y los dos veníamos del Villarreal. Una noche me llamó y me dijo: 'Gonzalo, haz las maletas, nos vamos a Florencia'".

"Primero con Montella y después con Paulo Sousa jugábamos de maravilla, pero nunca llegamos a la Champions League. En 2013 estuvimos a un paso; luego, en la última jornada, le concedieron un penalti inexistente al Milan y nosotros acabamos cuartos".

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Por entonces, solo los tres primeros clasificados iban a la Champions. La Fiorentina terminó con 70 puntos, 2 menos que el Milan de Allegri, que en la última jornada de liga remontó para ganar 2-1 en Siena, que se había adelantado con un gol de Terzi en la primera parte.

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Después, en la segunda parte, tras las expulsiones por doble amarilla de Ambrosini por un lado y de Terlizzi por el otro, el árbitro Bergonzi pitó un penalti por una falta de Felipe sobre Balotelli, que empató en el minuto 84 antes del gol de la victoria de Mexes a tres minutos del 90. El directivo del Milan Adriano Galliani estalló de alegría en la tribuna.

Gonzalo Rodriguez prosigue la entrevista recordando la final de la Copa de Italia perdida ante el Napoli en 2014: "Nos marcaron dos goles enseguida. Todavía duele pensarlo. Y pensar que, pocos meses después, pude haberme ido a jugar precisamente con ellos. Sin embargo, decidí que no quería marcharme. Le dije a Pradè que era el capitán del equipo y que no quería irme. Sentía una gran responsabilidad".

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"En la Fiorentina creábamos un buen ambiente con música y canciones. Yo tocaba la guitarra, Neto cantaba y Cuadrado bailaba. Los demás se morían de risa. ¿El que más desafinaba? Diría que Borja Valero, no sabe cantar. A Pepito Rossi, en cambio, le gusta el rap. Yo soy más de rock; nunca coincidimos en ese aspecto".

"¿Mi salida de la Fiorentina? No quiero crear polémica, han pasado años y soy feliz de todos modos. Me habría quedado de buena gana otra temporada, pero Corvino no lo permitió. Quería renovar por completo el equipo y traer a algunos jugadores fieles a él. Nos echó a mí, a Borja Valero y a otros. Cuando fui a hablar con él, me cerró un poco la puerta en las narices: ya había tomado una decisión".