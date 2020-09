Gonzalo Maroni, el juvenil que recuperó Boca e ilusiona a los hinchas

El volante cordobés regresó al Xeneize tras su paso por Italia y será titular en el primer partido tras el parate por la pandemia.

Boca compró a Gonzalo Maroni en 2016. El chico venía de tener un auspicioso debut en Instituto con tan solo 16 años en 2015 y en el Xeneize, que por aquel entonces apostaba a comprar jugadores jóvenes para terminar de formarlos, no tardó en echarle el ojo. Sin embargo, cuatro años más tarde de aquella inversión, todavía no lo pudo disfrutar. Ahora, tras más de dos años a préstamo, tendrá una nueva oportunidad para mostrarse. Tal vez, la última.

Si bien debutó en 2017 -y hasta se dio el lujo de convertir su único gol ante - bajo la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto, el propio DT tardó un año en volverlo a utilizar. Fue a principios de 2018 la última vez que sumó minutos con la camiseta azul y oro: fue durante el primer semestre, en la recta final de lo que terminó siendo el bicampeonato que festejó el Mellizo. Disputó seis partidos, todos como suplente, y siempre que ingresó lo hizo como volante interno por izquierda.

Luego de esa pequeña seguidilla de encuentros, la dirigencia decidió que vaya a agarrar ritmo a otro lado: curiosamente, su destino fue Talleres. En la T, se lució jugando unos metros adelantado, casi como delantero. Fue una de las figuras del conjunto de Vojvoda, una de las revelaciones de aquella Superliga debido a la juventud del plantel: Gonchi jugó 21 cotejos entre el campeonato, la Copa , la Copa Superliga y la Libertadores y metió dos tantos (uno, un verdadero golazo ante ).

A mediados de 2019 debía volver al club, pero nuevamente fue cedido, esta vez a Europa. lo vio en el Mundial sub 20 de y rápidamente se lo llevó con una opción de compra de 13 millones de dólares. En un principio, Eusebio Di Francesco decidió no utilizarlo, pero Claudio Ranieri, quien se hizo cargo del equipo en octubre de 2019, lo empezó a mirar con más cariño. El histórico DT lo hizo debutar en la en febrero y, luego, lo utilizó en cuatro partidos tras el parate por coronavirus. Durante esa efímera experiencia pudo dar una asistencia y errar un penal, pero no alcanzó para los italianos decidan comprarlo.

Con Russo en la dirección técnica y Juan Román Riquelme, quien tiene debilidad por los futbolistas de su estilo, Maroni sabe que esta bien puede ser su última chance de demostrar por qué debe quedarse en Casa Amarilla. Juventud y talento es lo que aporta el cordobés, un mix que llama la atención de cualquiera. Solo le falta continuidad. Y el DT apostará por él, en lo que será su primera gran decisión en esta nueva etapa post cuarentena. En sus pies solo quedará aprovecharla.