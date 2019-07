Gonzalo Jara recordó la patada al espontáneo en el duelo ante Uruguay: "No buscaba agredirlo"

El defensa de La Roja se refirió a este polémico episodio sucedido en el Estadio Maracaná. "Lo hice solo por resolver algo rápido", dijo.

Un día antes del compromiso entre y Perú, por las semifinales de la , Gonzalo Jara protagonizó una conferencia de prensa para analizar el encuentro que se desarrollará en el Arena do Gremio, de Porto Alegre.

Y uno de los temas que tocó, fue la patada que le dio a un espontáneo durante el partido en cuartos ante , en el Estadio Maracaná, y que pudo costarle una sanción por parte de la Conmebol.

"No lo volvería a hacer, sí conocía el reglamento, pero creo que se vio empañado lo que pasaba en la cancha, perdimos un ataque en ese momento y sólo quería que pasara pronto, pero no buscaba agredir a esta persona", expuso.

Asimismo, volvió a insistir que "no lo volvería a hacer, tengo familia e hijos y me tiraron las orejas. Estoy arrepentido por lo que pasó, no era lo que ameritaba el momento, pero lo hice por resolverlo rápido".

Respecto al encuentro de este miércoles, el zaguero nacional manifestó: "Somos bicampeones y hoy nuestro objetivo es pasar a otra final y conseguir otro título con esta generación, sólo eso está en nuestra cabeza", avisó.

Finalmente habló sobre su rol en el camarín del conjunto que dirige Reinaldo Rueda. "Hay compañeros que tuve en como Nicolás Guerra (sparring) y trato de ser cercano porque estoy en un momento de mi carrera en la que debo disfrutar, y me pongo en el lugar de los más jóvenes porque no es fácil llegar a un grupo que ganó tantas cosas. Debemos encaminarlos para ir renovándonos en el éxito", cerró el jugador de .