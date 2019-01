Gonzalo Jara pide el retorno de Bravo a La Roja

El defensor de Estudiantes de La Plata además aseguró que espera volver a su mejor nivel para ganarse la citación a la Copa América.

Pese a que Claudio Bravo dejó atrás su lesión al Tendón de Aquiles izquierdo y comienza su puesta a punto, su llamado a la Selección chilena está condicionado por la cantidad de partidos que logre disputar en el Manchester City. Así al menos lo afirmó el técnico de La Roja, el colombiano Reinaldo Rueda.

Y en ese contexto, Gonzalo Jara aboga por un llamado al otrora capitán del combinado criollo. Además, apunta al conflicto que mantendría el oriundo de Viluco con Arturo Vidal tras la eliminación del representativo en la pasada Copa del Mundo.

"¿Cómo se soluciona? Conversando, obviamente. Es importante que se vayan abriendo las puertas para que Claudio pueda volver. Nosotros no somos Argentina, no nos sobra nadie y más con la calidad de jugadores que no han sido citados por decisión del entrenador o por otros problemas", apuntó en diálogo con Radio Cooperativa.

"Es el momento de que la Selección siga su rumbo, con nuevos jugadores, porque es algo natural, pero también con lo mejor que tenemos para que la Roja esté bien. La exigencia es muy alta para la Selección, renovarse en el éxito es muy difícil. Llegar al nivel que tuvimos quizás no se vuelva a repetir. Ojalá que sí, pero es difícil", expresó en la misma línea.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, el actual zaguero de Estudiantes de La Plata aseguró que su arribo a la Superliga se justifica con el fin de retomar su nivel y poder regresar a las nóminas, de cara a la Copa América donde Chile integra el Grupo C junto a Japón, Uruguay y Ecuador.

"Yo nunca le voy a cerrar las puertas a la Selección, porque a mí me dio mucho. Llegué a la Premier League por lo que hice en la Roja... Por eso digo que recibir un llamado y rechazarlo sería ser malagradecido, pero eso va de la mano con un rendimiento altísimo y con ayuda de un fútbol competitivo como el argentino, se puede dar", indicó.

Eso sí, finalmente comenta que nunca ha mantenido conversaciones con el DT cafetero. "No, nunca he hablado con él, pero sí con gente que trabaja en la Selección. Una vez me convocó (Rueda) para un microciclo, pero el club (Universidad de Chile) no dejó que fuéramos porque estábamos con Copa Libertadores. Fue decisión de ellos, pero para mí era importante ir", cerró.