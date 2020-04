González Pirez no descarta jugar con la Selección mexicana

El central reconoció que si no es tomado en cuenta para la Selección argentina, aceptaría jugar con el Tri bajo la conducción del Tata Martino.

Leandro González Pirez es una de las gratas revelaciones en el Clausura 2020. El argentino llegó a Xolos de Tijuana procedente de , completando extraordinarias actuaciones que lo pusieron en el radar del Tata Martino para la Selección mexicana.

El central habló sobre esa posibilidad y aunque dejó claro que sueña representar a su país, lo cierto es que no le cierra la puerta del Tri. "Lo pensaría si me dan los papeles y veo que no tengo chances en mi país”, dijo González Pirez en diálogo con TNT Sports.

Sin embargo, aseguró que de momento no ha recibido ninguna oferta por parte de la Selección mexicana. "Escuché algunas cosas, pero no me llegó ninguna propuesta. A cada país al que voy lo trato con el mayor de los respetos, porque es lo que se merecen".

Vale destacar que el Tata Martino lo conoce bien, pues tuvo la oportunidad de dirigirlo durante su ciclo en la con Atlanta United. Ahora, visto su buen rendimiento en la y los problemas que tiene el Tri en su puesto, pueden reencontrarse nuevamente.