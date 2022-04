Por Jorge C. Picón - Gonçalo Paciência (1 de agosto de 1994, Oporto, Portugal) es un trabajador del fútbol. A pesar de ser hijo de ex futbolista y entrenador (Domingos Paciência), ha tenido que superar muchos retos en forma de cesiones y lesiones que, tal y como él mismo dice, le han hecho más fuerta. Habla con Goal antes del especial duelo contra el FC Barcelona sobre sus armas para eliminar a los de Xavi, su carrera y su ilusión en el futuro: probar la liga española.

¿Qué tal está viviendo esta temporada?

Está siendo una temporada difícil porque no estoy jugando tanto como me gustaría. Pero trato de aprovechar los momentos que tengo y creo que así a sido. Respeto las decisiones del entrenador. A él le gusta jugar con gente más móvil delante, no el típico número nueve. El equipo está bien y eso es lo más importante.

Precisamente, usted es un delantero centro ‘a la vieja usanza’, que no entra mucho en juego, pero con buen remate y certero de cara a puerta. ¿Cómo vive esa evolución que está sufriendo la posición, a la que cada día se le piden más cosas además de goles?

Cambió un poco el fútbol y ese nueve fijo también. Aquí en Alemania juegan un fútbol más vertical, de ocupar el espacio, y eso me afecta porque no soy ese tipo de jugador. Igualmente, ligo muy bien con el equipo. Puedo servir de referencia y también dentro del área, donde soy peligroso. Es el fútbol y hay que aceptar. Creo que, aunque ahora sea más rápido el juego, puedo hacer la diferencia porque lo que tiene que correr es el balón y no el jugador.

Desde fuera da la sensación que por su estilo y condiciones se podría adaptar mejor a un juego más táctico, como el español o el italiano. ¿Lo cree así?

Para mí, sí. Aquí en Alemania se valora el balón también, pero es diferente. Contra el Betis fue un partido en el que ellos tuvieron el balón y nosotros contraatacando. El fútbol alemán es muy largo, muy partido. No hay tanta construcción con el balón y se trabaja más el contragolpe. Jugar vertical para estar lo más cerca posible de la portería. Son estilos diferentes de fútbol. Lo hice bien aquí en Alemania, pero creo que en el Español me vería bien porque me gusta tener el balón y allí los jugadores técnicamente más fuertes pueden tener más valor.

Eliminaron al Betis y ahora les toca el Barcelona. He visto en su Instagram una foto en el Camp Nou hace unos años ¿Le hace especial ilusión este partido?

Sí. En Portugal, España, Inglaterra… Todos crecimos con el Barça. Un equipo muy grande de fútbol. Y el Camp Nou es un campo donde todos quieren jugar por la historia que tiene, los jugadores que han pasado, los momentos que se han vivido allí… Ya estuve allí en un Clásico y para mí es brutal poder jugar allí. Es muy importante para mí y para el Eintracht. Es muy especial para nosotros y vamos a disfrutar seguro.

Se enfrentan al mejor Barcelona de la temporada. ¿Qué armas tiene el Eintracht para eliminarlo?

Hay una cosa que es diferente entre Alemania y España y es la intensidad de los partidos. Creo que Alemania gana en esto. Los equipos son físicamente muy fuertes. Trabajan mejor sin el balón. Claro que el Barcelona es muy fuerte y lo demostró estos dos meses con Xavi, pero tiene un estilo que se adapta bien al nuestro de esperar e intentar hacer daño en las contras. Creo que va a ser nuestra fortaleza contra el Barcelona. Igualmente, todos los partidos son diferentes. Aquí jugamos contra equipos que tiene el balón como el Bayern y al minuto hay un gol y al final somos nosotros los que tenemos el balón. Lo más lindo del fútbol es que no puedes esperar nada de un partido. A veces trabajas de una manera y en el partido es totalmente diferente. Aquí todos miran los partidos del Barcelona y tenemos la oportunidad porque seguro ellos nos conocen menos a nosotros que nosotros a ellos.

¿Qué es lo que más les asusta de este Barcelona tan en forma?

En el Barcelona no puedes mirar a un solo jugador, pero claro que Pedri, Busquets, que es una referencia desde hace muchos años, como Jordi Alba. Diría Pedri que es el que está mejor ahora y claro que es un jugador a tener en cuenta. Pero hay muchos y tenemos que mirar al equipo en general.

Su padre, Domingos Paciência, es ex jugador y entrenador. ¿Cómo es su relación con él? ¿Alguna vez le ha entrenado?

La relación es de padre e hijo, muy buena. De mejores amigos incluso. Hablamos todos los días del fútbol y de la vida. Creo que para mí es más positivo que negativo que esté en el mundo del fútbol. Me ayuda. No tanto en los aspectos tácticos, sino en los mentales. Cuando me caigo me dice que esté tranquilo y que trabaje. Me transmite mucha tranquilidad. Es un orgullo para mí lo que fue como jugador. Como entrenador, no trabajamos juntos. Solo en casa (risas). Jugué contra él dos veces. Una a sido difícil porque me marqué un gol en propia. Fue una falta y metí la pelota en mi portería. Ahora me río, pero fue un momento duro. Son cosas que pasan en el fútbol. Al final empatamos a uno. Ahora él está más apartado del fútbol, pero siempre es una ayuda para mí.

Usted fue un futbolista muy prometedor en sus primeros años, jugando con las categorías inferiores del Oporto y de la selección portuguesa. ¿Cómo vivió la presión en su paso al fútbol profesional?

Cada uno lo recibe de diferente manera. Yo siempre fui muy tranquilo. No siento presión o me pongo nervioso. En aquel momento lo viví de forma natural. Muy normal. Hablaban mucho de mí, pero cuando las cosas no iban tan bien a mí me daba igual. Hay gente que critica y a mí no me interesa mucho. Me río de ello y llevo bien las críticas. Para mí fue siempre un peso en la espalda ser hijo de mi padre, pero también fue una cosa buena para que sacase más de mí. Me miraban de manera diferente por ser el hijo de Domingos, pero fue un proceso natural y me ayudó mucho salir de Portugal para enseñar al mundo del fútbol que tenía calidad y que podía hacer las cosas solo, no por apellidarme Paciencia. Porque todavía hoy en Portugal muchas veces soy el hijo de Domingos.

Getty Images

Ha militado en siete equipos, pasando por varias cesiones. La sensación es que ha tenido que trabajar mucho para mantenerse en la élite….

Siempre digo que me han puesto en una familia buena, que no tiene que pelear tanto para tener unas buenas condiciones de vida, pero al final el mundo me ha dado también una parte de sufrimiento. Siempre tenía que pelear más. En Portugal estuve en muchos equipos, pero pude volver a Oporto y ser campeón en el club que amo y en la ciudad que crecí. Fue el momento de mi carrera en el que dije ‘lo hice’. Después de tanto tiempo con problemas, con lesiones… Volvía a Oporto y me echaban. Y cuando vuelvo, juego seis meses y soy campeón. Llegué a mi objetivo. Desde chico, mi vida fue tranquila. Una familia muy linda con todo perfecto, pero el fútbol me ha puesto este camino en el que tengo que enseñar más. Eso me hizo muy fuerte también. Sinceramente creo que todo hubiese sido diferente si no tuviese lesiones, pero no cambiaría nada porque me hizo la persona que soy ahora y estoy bien, al 100%, y eso es lo más importante. No estoy jugando tanto como me gustaría, pero me encuentro bien y contento del camino que estoy haciendo.

Hace mucha referencia a las lesiones y lo duro que es sufrirlas ¿Qué tan importante es el aspecto mental en un futbolista?

Es el aspecto más importante. Siempre hay lesiones, pero puedes darle la vuelta con trabajo de gimnasio, cuidándote, con alimentación… Pero la cabeza es lo que manda y lo que decide todo. Me ha pasado a mí: momentos en los que estaba bien físicamente y la cabeza estaba pensando en otras muchas cosas. Trato de trabajarlo con la familia que tengo, que me ayuda mucho. También con coaching y psicólogos. Creo que es algo normal. Las lesiones es una cosa fuerte para los jugadores porque todos tenemos expectativas y retos. Físicamente, las puedes pasar por encima, pero mentalmente la cosa es que cuando fallas aparecen los ‘si’. ‘Si no tenía esto’, ‘si las cosas eran así’ o ‘si fueran de otra manera. Por la cabeza un jugador puede perder una carrera. Hoy se habla mucho de la salud mental de los jugadores y no es vergüenza decir que tienes un coaching o alguien que te ayude. O leer sobre búsqueda personal en internet. Hay tantas cosas que podemos hacer. En mi caso, no te voy a decir que estuve enfermo. Siempre estuve muy bien por las personas que tengo alrededor. Pero hay momentos en los que te sientes muy mal porque eres humano. Tienes expectativas y por una lesión te quedas cuatro o cinco meses fuera. O una o dos semanas. Eso te revienta mentalmente. Es importante llegar a un punto emocional que te conoces a ti y lo que te hace feliz. No solo el fútbol sino también las cosas normales de la vida. Estar en familia, disfrutar de tus amigos… Y así lo llevo.

¿Qué espera de este final de temporada y de lo que está por venir en su carrera?

Ahora se trata de ganar todo lo que podamos con Eintracht y después, tengo un año más de contrato en el Eintracht y vamos a ver que tienen para mí. Estoy muy cómodo aquí. En el equipo soy un chico popular porque soy un buen chico de vestuario y los ayudo también en el campo. Para la próxima temporada, todavía queda un poco, pero tengo el reto de jugar en España. Es algo que quiero para probar otras ligas. Me gustaría mucho. Ahora estoy centrado en Frankfurt y en hacerlo lo mejor posible estas últimas seis semanas.