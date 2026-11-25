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A solo 24 horas del duelo ante el Al Kholood, correspondiente a la Liga Roshn Saudí, José Gomes, entrenador del Al Khaleej, compareció para poner los puntos sobre las íes y dejar claro que un partido que parece sencillo sobre el papel puede convertirse en una auténtica trampa si falta concentración.

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El técnico portugués, buen conocedor de la Liga Roshn Saudí, se expresó durante la rueda de prensa previa celebrada el miércoles, antes del encuentro de la 13.ª jornada, con un tono cauto pero lleno de confianza, y aseguró que su equipo está completamente preparado para volver con fuerza tras el parón internacional.

«Cualquier partido de la liga saudí es difícil por naturaleza. El Al Kholood cuenta con un grupo destacado de jugadores jóvenes y es un equipo fuerte, con una gran condición física y capacidad atlética gracias a la baja media de edad de su plantilla», afirmó Gomes.

Esta advertencia no surge de la nada. El Al Kholood apuesta por la intensidad, la velocidad y la presión alta, un estilo que desgasta a cualquier rival que no salte al campo con plena concentración física y mental. Por ello, Gomes pidió a sus jugadores cautela desde el primer minuto y no conceder al rival ninguna opción de imponer su ritmo.

Sobre el efecto del parón internacional en la preparación de su equipo, el técnico portugués se mostró realista y subrayó que el parón no supuso una ventaja solo para su equipo, sino que afectó a todos los clubes sin excepción.

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«El parón afectó a todos los clubes sin excepción. Lo único positivo de estos periodos es la recuperación de los lesionados, y ahora estamos en una situación ideal, con la plantilla completa y totalmente lista», añadió.

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Esta disponibilidad total ofrece a Gomes un abanico más amplio de opciones y le permite aplicar sus nuevas ideas en la próxima etapa, después de haber logrado en el periodo anterior el objetivo más importante: sumar puntos.

El entrenador del Al Khaleej desveló un cambio evidente en su planteamiento táctico: «Durante el periodo anterior me centré en un estilo de juego que nos garantizara sumar puntos, al margen de cualquier otra consideración. Ahora trabajaremos para mejorar el rendimiento y reforzar el poder ofensivo del equipo».

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Con estas palabras, Gomes lanzó un mensaje claro a la afición del Al Khaleej: la próxima etapa será más atrevida y más divertida, y el equipo no se conformará con defender y sumar puntos, sino que buscará imponer su personalidad ofensiva.

Al hablar de la evolución del fútbol saudí, Gomes no ocultó su gran admiración por el nivel alcanzado por la Liga Roshn, y señaló que ahora reúne a algunos de los mejores jugadores del mundo y a futbolistas de gran experiencia.

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El técnico portugués destacó: «La fuerza del campeonato y su gran calidad técnica también han atraído a grandes entrenadores a trabajar aquí».

Sin embargo, el momento más emotivo de la rueda de prensa llegó cuando Gomes abordó la situación de su compatriota Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, y expresó su descontento con la forma en que terminó su trayectoria internacional.

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«La situación de Ronaldo con la selección fue extraña y nadie la explicó con claridad. Hay algunos fallos dentro del área, pero Ronaldo sigue siendo el mejor jugador de Portugal, porque todavía es capaz de convertir cualquier ocasión en gol», explicó.

Gomes cerró sus declaraciones con unas emotivas palabras: «Como portugués, he vivido durante los últimos 23 años la era de Ronaldo en la selección, en la que fuimos más eficaces y ganamos la Eurocopa y la Liga de Naciones en dos ocasiones. No estoy contento con su marcha; me habría gustado que siguiera vistiendo la camiseta de Portugal».