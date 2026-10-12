El Al Ahli y el Al Nassr recibieron un golpe inquietante antes de su esperado enfrentamiento en el clásico de la novena jornada de la Liga Roshn saudí, después de que su participación en la Champions League Élite de Asia dejara a tres jugadores lesionados, en un desarrollo que podría trastocar los planes de ambos cuerpos técnicos antes de la cumbre prevista para la noche del próximo jueves.

El primer golpe es la lesión de Saleh Abu Al Shamat, extremo del Al Ahli, durante el partido ante el Al Wasl emiratí, después de caer afectado por la lesión en el minuto 69 y abandonar el césped en la camilla de la ambulancia sujetándose el hombro izquierdo, en una escena que generó preocupación sobre su posible presencia en el esperado duelo frente al Al Nassr.

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El Al Nassr tampoco se libró de las lesiones, ya que perdió los servicios del francés Kingsley Coman de forma temprana durante el partido contra el Neftchi uzbeko, después de sufrir una lesión muscular en el minuto 13 que le obligó a abandonar el terreno de juego, lo que deja al cuerpo técnico con dudas sobre su disponibilidad para el próximo encuentro.

Los problemas del Al Nassr aumentaron después de que su defensa francés Mohamed Simakan se lesionara durante la segunda parte del mismo partido, tras una entrada fuerte del jugador del Neftchi Ali Bayev, que recibió la tarjeta roja en el minuto 65. Simakan tuvo que abandonar el campo pocos minutos después, lo que generó preocupación sobre su disponibilidad, especialmente porque el equipo necesita a todos sus efectivos defensivos ante el ataque del Al Ahli.

Las tres lesiones llegan en un momento extremadamente delicado, con la proximidad de uno de los partidos más destacados de la novena jornada, ya que Abu Al Shamat representa una opción importante en la línea ofensiva del Al Ahli, mientras que Coman le aporta al Al Nassr soluciones ofensivas variadas, y Simakan es uno de los elementos en los que el equipo se apoya en la zaga.



