Al menos eso es lo que informa el Telegraph, que asegura que recientemente hubo conversaciones entre los responsables de ambos clubes sobre un posible traspaso de Osimhen. Sin embargo, el informe no aclara si el Arsenal preguntó proactivamente por la disponibilidad del goleador o si fue el Galatasaray quien planteó a los Gunners la posibilidad de fichar a Osimhen.

En cualquier caso, se dice que el motivo de las conversaciones fueron otros dos nombres. Así, el Galatasaray habría mostrado interés en los atacantes del Arsenal Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri. Martinelli, en particular, parece haber conquistado al campeón turco y, según el Telegraph, el Galatasaray ya ha presentado al Arsenal una oferta de alrededor de 45 millones de euros por el brasileño.

Martinelli, al parecer, estaría abierto a un cambio de aires tras un total de siete años en Londres. Y, según se informa, el Arsenal no vería con malos ojos una venta, al fin y al cabo el contrato de Martinelli expira el próximo año y, si no renueva, este verano sería la última oportunidad de ingresar una cifra adecuada por el jugador de 25 años.

Osimhen, Martinelli, Nwaneri: ¿posible intercambio de jugadores entre Galatasaray y Arsenal?

La situación de Nwaneri, por su parte, es similar. Según se informa, el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no cuenta necesariamente para la próxima temporada con el canterano de 19 años, que acaba de regresar a Londres tras una cesión más bien poco exitosa en el Olympique de Marsella. Al parecer no le faltan pretendientes y, además del Galatasaray, también se ha vinculado a Nwaneri con clubes como Everton, Fulham o Milan.

El informe del Telegraph no aclara si para el Galatasaray y el Arsenal sería imaginable un intercambio de jugadores en el que Martinelli y Nwaneri se marcharan a Estambul y Osimhen, a cambio, se trasladara a la capital inglesa. Y en cuanto al futuro del goleador del Galatasaray, recientemente han circulado informaciones contradictorias.

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En el marco de un supuesto interés del Al-Hilal por el nigeriano, el experto en fichajes Sacha Tavolieri informó en un primer momento de que el Galatasaray estaría dispuesto a vender a Osimhen a partir de una cifra de traspaso de 65 millones de euros. Poco después, sin embargo, Tavolieri rectificó y escribió que el Gala había dado un no rotundo al Al-Hilal y que no quería dejar salir este verano a su delantero estrella.

Victor Osimhen: desde hace tiempo se especula con un cambio a la Premier League

Después de enemistarse con su exclub, el SSC Nápoles, Osimhen se marchó primero cedido a Turquía en 2024. Un año después, el Galatasaray fichó definitivamente al atacante por la friolera de 75 millones de euros y le dio un contrato hasta 2029. La temporada pasada, el jugador de 27 años contribuyó con 15 goles en liga a una nueva conquista del título de campeón de Turquía, mientras que en la Champions League firmó siete goles y tres asistencias en diez partidos.

Las especulaciones sobre un traspaso de Osimhen a la Premier League son habituales. También se ha señalado al Arsenal en varias ocasiones como supuesto interesado, al igual que, sobre todo, el Manchester United, el Chelsea o el Tottenham Hotspur.

En cualquier caso, los Gunners quieren fichar, a ser posible antes del cierre del mercado de verano a comienzos de septiembre, a un nuevo atacante de primer nivel. Julian Alvarez, que preferiría ir al FC Barcelona, pero al que el Atletico Madrid no deja salir, parece no estar al alcance como uno de los candidatos deseados. También el supuesto interés del Arsenal en Vinicius Junior ha quedado descartado tras su renovación con el Real Madrid. Así que es posible que Osimhen le parezca a los ingleses una atractiva solución B.