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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Golpe prematuro: una estrella del Bayern Múnich abandona antes de tiempo el amistoso ante el Leipzig

Bayern Múnich vs RB Leipzig
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K. Laimer
Alemania
Austria

No es Musiala

El Bayern de Múnich alemán recibió un golpe preocupante durante sus últimos preparativos para el arranque de la nueva temporada, después de que el austriaco Konrad Laimer, centrocampista del equipo, sufriera una lesión que le obligó a abandonar el partido amistoso ante el Leipzig pocos minutos después de su inicio.

Según el portal "Bayern Inside", Laimer sufrió la lesión durante el partido amistoso que se disputó hoy sábado, tras sentir dolores en la zona del muslo y la rodilla a raíz de un balón dividido, y no pudo continuar jugando pese a intentar mantenerse en el campo.

El cuerpo técnico del Bayern de Múnich no tardó mucho en tomar la decisión de sustituir al jugador, ya que Laimer recibió tratamiento antes de abandonar el terreno de juego afectado por la lesión, y el francés Sacha Boey entró en su lugar tras apenas unos 10 minutos del comienzo del partido.

La lesión llega en un momento poco propicio para Laimer, quien cuenta con la confianza del cuerpo técnico del Bayern de Múnich, especialmente porque renovó su contrato con el club recientemente y formaba parte del once titular en el que se apoyó el equipo en sus últimos partidos de preparación para la nueva temporada.

La afición del Bayern de Múnich espera los resultados de las pruebas médicas a las que se someterá el jugador para determinar la naturaleza de la lesión, su gravedad y la duración de su posible ausencia, en un momento en el que el equipo corre contra el tiempo para alcanzar el máximo grado de preparación antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada.

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