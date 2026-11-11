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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

Golpe para Ouahbi antes de los duelos ante Níger: lesión de la estrella de Marruecos y convocatoria de su sustituto

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La selección de Marruecos recibió un golpe en su preparación para los dos duelos ante Níger, después de confirmarse la ausencia del centrocampista Neil El Aynaoui por lesión, lo que llevó al entrenador Mohamed Ouahbi a convocar a Samir Mourabet, jugador del Estrasburgo francés, para sustituirlo en la lista de Marruecos.

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La Federación Marroquí de Fútbol aclaró en un comunicado publicado en su sitio web este miércoles que El Aynaoui se incorporó a la concentración preparatoria aquejado de una molestia en el tobillo, antes de someterse a una evaluación médica profunda y a pruebas adicionales el martes, bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección.

Los resultados de las pruebas mostraron que el centrocampista no estará en condiciones físicas óptimas para disputar los dos próximos partidos, lo que llevó al cuerpo técnico, tras consultarlo con el jugador y su club, a autorizarle a abandonar la concentración preparatoria para continuar con su programa de tratamiento y recuperarse de la lesión.

Por otro lado, Wahbi convocó a Samir Mourabet, jugador del Estrasburgo, para incorporarse a las filas de la selección marroquí y suplir la ausencia de El Aynaoui, en el primer cambio que experimenta la lista de la selección antes de los dos encuentros ante Níger.

La selección marroquí continúa sus preparativos en el Complejo Mohammed VI de Fútbol, donde los jugadores disputaron hoy una sesión de entrenamiento matinal que arrancó a las once y media (hora local en Marruecos) y que se centró en los aspectos físicos, técnicos y tácticos, antes de afrontar una segunda sesión a las seis de la tarde.

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Está previsto que Marruecos realice otra sesión de entrenamiento mañana jueves, en el Complejo Deportivo Mohammed V de Casablanca, a partir de las seis de la tarde, con los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, desde las cinco y 45 minutos.

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La selección de Marruecos ocupa el liderato del Grupo 1 de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 con 6 puntos, fruto de dos victorias ante Gabón por 2-0 en la primera jornada y ante Lesoto por el mismo resultado en la segunda jornada.

Por su parte, Níger se sitúa en el tercer puesto con 3 puntos.

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Mohamed Wahbi había anunciado una lista de 26 jugadores para disputar los dos encuentros ante Níger en la tercera y cuarta jornada, los días 13 y 17 de noviembre, en el marco de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, que registró el regreso de varios nombres, además de la convocatoria de Ayoub Oufkir, extremo del AZ Alkmaar neerlandés.

La lista de la selección de Marruecos para los dos encuentros ante Níger, tras el último cambio, quedará de la siguiente manera:

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- Porteros: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

- Defensas: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Soufiane El Karouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Aït Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El Maamari.

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- Centrocampistas: Ayoub Bouaddi, Samir Mourabet, Oussama Targhalline, Bilal El Khannouss, Reda Belahyane, Amine Sbaï, Abdellah Ouazane.

- Delanteros: Brahim Díaz, Jassim Yassine, Abde Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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