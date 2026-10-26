Golpe para la defensa del Barça: Xavi Espart estará de baja hasta el año que viene tras sufrir una lesión en el tobillo por una dura entrada de Aurelien Tchouameni

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El Barcelona ha sufrido un importante contratiempo en defensa: Xavi Espart estará de baja durante un largo periodo. El joven lateral sufrió una grave lesión de tobillo en la derrota por 2-1 ante el Real Madrid el domingo y no se espera que vuelva a jugar hasta 2027.

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Confirmada la lesión del joven defensa

Los recursos defensivos del Barcelona se han visto aún más mermados tras conocerse que Espart estará un tiempo considerable de baja. El joven lateral se suma a una enfermería en la que ya se encuentran Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen y Dani Olmo.

El parte médico oficial publicado por el club el lunes detalló la naturaleza de la lesión y señaló que se produjo en un choque. El comunicado explicó: «Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la articulación de la sindesmosis del tobillo derecho debido a un choque con un jugador rival en el partido contra el Real Madrid. El jugador estará de baja unas siete semanas».

Análisis de la entrada de Tchouameni

La lesión se produjo en el minuto nueve del trascendental encuentro contra el Real Madrid, tras una contundente entrada deslizante de Aurelien Tchouameni. Aunque el centrocampista internacional francés tocó primero el balón, la inercia hizo que impactara con mucha fuerza contra el tobillo de Espart.

Pese a ello, Espart intentó seguir jugando con dolor durante más de veinte minutos, hasta que tuvo que abandonar el campo en el minuto 30, cuando quedó claro que no podía continuar. El defensa había llegado al partido con molestias tras un duro encuentro en París, en el que fue sustituido en los minutos finales.

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Una larga recuperación por delante

Una lesión de la sindesmosis resulta especialmente problemática para los futbolistas, ya que los cambios rápidos de dirección requieren estabilidad en la articulación del tobillo. Es el mismo tipo de lesión ligamentosa que mantuvo de baja a Frenkie de Jong durante un periodo prolongado en las últimas temporadas, lo que pone de relieve la cautela con la que probablemente actuará el departamento médico.

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Espart ha disputado nueve partidos entre todas las competiciones en lo que va de temporada y ha participado directamente en cuatro goles, con dos tantos y dos asistencias.

Un periodo crucial para el Barcelona

La lesión de Espart llega en un momento complicado para el Barcelona, que busca recuperarse tras sufrir dos derrotas consecutivas, ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y contra el Real Madrid en el Clásico del domingo. El conjunto catalán recibirá al Alaves el sábado y después se enfrentará en casa al Aston Villa en la Champions League el 3 de noviembre, antes de viajar para medirse al Atletico Madrid el 8 de noviembre.