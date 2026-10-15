En una reunión tormentosa en la sede de la Federación Internacional de Fútbol, el presidente Gianni Infantino presentó una disculpa a su consejo por su plan secreto de vender los derechos del Mundial, y la respuesta le llegó rotunda y demoledora: sigues sin estar capacitado para liderar el fútbol mundial mientras no lo reveles todo.

Los detalles de la reunión tormentosa

El Consejo de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, se reunió este jueves en Zúrich por primera vez desde que estalló el escándalo de la propuesta secreta de Infantino para crear lo que se denominó la "Fundación FIFA Avanzada" (FFE).

El proyecto, que Infantino se vio obligado a cancelar a los pocos días de su filtración, contemplaba ceder parte de los derechos comerciales del organismo que gobierna el fútbol mundial a una empresa de inversión privada, en un precedente grave que habría cambiado la cara del juego.

Durante una reunión que se prolongó tres horas y media, el expediente de la fundación no fue el único sobre la mesa de rendición de cuentas. Al presidente suizo-italiano se le plantearon preguntas incómodas sobre otros asuntos espinosos, entre ellos la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, el premio de la FIFA a la paz y la financiación de las federaciones nacionales.

Hewitt estalla: no recibimos ninguna respuesta

Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol y vicepresidenta de la FIFA, reveló la magnitud de la decepción dentro del Consejo y afirmó en declaraciones posteriores que muchas preguntas siguen sin respuesta.

Hewitt añadió en tono tajante: "Resulta frustrante que no hayamos recibido respuestas a ninguna de nuestras peticiones concretas, como obtener los documentos de la fundación (FFE), por ejemplo".

Y continuó, desvelando lo que ocurrió entre bastidores: "Pregunté: ¿por qué?, y se nos pidió que presentáramos esas preguntas por escrito. Creo que ese hombre debe responder a esas preguntas y, si no las responde ahora, no está capacitado para presidir la FIFA, y eso es lo que se discutió en la reunión".

Hewitt reconoció que había "cierto arrepentimiento" en la disculpa de Infantino, pero sostuvo que no fue suficiente: "Y luego no hubo ninguna reserva en relación con lo que sentimos ante lo que ocurrió; por lo que realmente se disculpó fue por no haber presentado el asunto al Consejo. Si estás tan arrepentido, dínoslo".

La UEFA se mantiene firme en su postura

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, es uno de los críticos más duros de Infantino y lo ha llamado reiteradamente a dar un paso al costado. La organización ha preparado acciones legales penales contra Infantino y ha presentado una demanda ante tres tribunales estadounidenses para exigir la entrega de todos los documentos relacionados con la fundación.

Al ser preguntada sobre si había algún cambio en la postura de la UEFA, Hewitt respondió con contundencia: "Desde mi punto de vista, nada ha cambiado; no tengo ninguna información nueva que me haga sentir lo contrario, salvo que tenemos un presidente que se disculpa".

Pese a la tormenta, la UEFA sigue buscando un candidato que compita contra Infantino, quien se presentará a las elecciones a la presidencia de la FIFA por tercera vez el próximo mes de marzo, sin que haya aparecido hasta ahora ningún aspirante con credibilidad.

Ramon Vega, exdefensa del Tottenham y de Suiza, anunció su intención de presentarse, pero parece poco probable que consiga las cinco cartas de apoyo exigidas de las federaciones miembro, por no hablar de convertirse en un rival serio.

En cambio, figuras destacadas del fútbol europeo han transmitido a la cadena británica "BBC Sport" su deseo de que se presente Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal, aunque no está claro si Wenger está dispuesto a renunciar a su cargo como jefe mundial de desarrollo del fútbol en la FIFA para librar una batalla contra su presidente que quizá no pueda ganar.

Hewitt reconoció que la UEFA y los rivales de Infantino en todo el mundo deben encontrar un candidato antes de la fecha límite del próximo 18 de noviembre, y subrayó la importancia de que haya un contrincante después de que fuera reelegido por aclamación en 2019 y 2023.

Y concluyó: "Creo que es importante para Gianni que haya alguien que defienda un programa diferente, y es bueno que la FIFA tenga esa opción. Vivimos en un sistema democrático; debemos recordar que hay 211 federaciones, y es muy importante que todas esas federaciones tengan la oportunidad de votar según su propia visión".



