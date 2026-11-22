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Iturralde González, experto arbitral del diario AS y de la Cadena SER, ha revelado la sanción que se espera para el jugador del Barcelona Fermín López por lo sucedido en el partido ante el Villarreal.

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Fermín vio la tarjeta roja después de protestar airadamente una decisión arbitral en la segunda parte, y abandonó el terreno de juego antes de que el árbitro pudiera mostrársela.

El árbitro del partido, Hernández Hernández, explicó en el acta que mostró la tarjeta roja a Fermín en el minuto 74 por protestar al cuarto árbitro, después de levantarse del banquillo y dirigirse hacia él gritando: «No te metas conmigo».

El colegiado añadió en el acta: «También observé que el jugador abandonó el terreno de juego en dirección a los vestuarios antes de que pudiera mostrarle la tarjeta roja».

Según Iturralde González, Fermín será castigado con dos partidos de suspensión por sus protestas desde el banquillo.

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Esto significa que se perdería los encuentros ante el Deportivo de La Coruña en Riazor y ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

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La ausencia de Fermín en el duelo ante el Atlético de Madrid, si se confirma, supondría un duro golpe para el Barça, que pondrá toda la carne en el asador para ganar ese esperado choque.

En cualquier caso, el Barcelona recurrirá la tarjeta roja al considerarla injusta, ya que se trató de una simple protesta, algo habitual en todos los partidos que no merece sanción.

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Aun así, es muy probable que Fermín se pierda el partido ante el Deportivo, y el club tratará de garantizar su presencia en el encuentro frente al Atlético de Madrid.

El enfado de Flick

Hans Flick, entrenador del Barcelona, habló sobre lo ocurrido al término del encuentro y aseguró que no sabía con exactitud qué había pasado entre Fermín y el cuarto árbitro, ya que no escuchó lo que dijo el centrocampista, y señaló que el colegiado tenía la atención puesta en el banquillo del Barcelona.

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Añadió que, cuando se acercó a él para pedirle explicaciones sobre la tarjeta roja, se sorprendió al ver que también le mostraba la amarilla, una situación que aumentó su enfado con las decisiones arbitrales del partido.

El técnico alemán no ocultó su malestar con el árbitro Hernández Hernández y dio a entender que no era la primera vez que le ocurría algo así con él: «Siempre pasa lo mismo con este árbitro», dijo, en alusión a las quejas que acumula sobre sus decisiones.

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Sus críticas se extendieron también a otras acciones del encuentro, ya que consideró que Lamine Yamal sufrió faltas claras que el árbitro no señaló, aunque al mismo tiempo pidió a sus jugadores que aceptaran las decisiones y se centraran en ofrecer un mejor rendimiento sobre el césped.

Pese a la polémica por la expulsión de Fermín, Flick quiso elogiar la reacción de sus futbolistas y su capacidad para sobreponerse a un inicio complicado, después de que el Barcelona se viera dos goles abajo en los siete primeros minutos, antes de recuperar el equilibrio y darle la vuelta al marcador.

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El entrenador consideró que el equipo ofreció un nivel mucho mejor en la segunda parte, con una mejora en la organización y en los movimientos ofensivos, lo que le permitió volver a meterse en el partido y llevarse la victoria pese a la presión que impuso el desarrollo del encuentro.